La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a giugno, confermandosi dopo gli acquisti importanti a gennaio di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. A questi bisogna aggiungere anche Federico Gatti, difensore del Frosinone che rimarrà in prestito nella società laziale fino a giugno. Il giocatore classe 1998 potrebbe non essere l'unico rinforzo per la difesa nella stagione 2022-2023. L'età avanzata di Bonucci e Chiellini potrebbe agevolare un acquisto importante nel ruolo di centrale. La Juventus vorrebbe evitare investimenti per il cartellino e magari utilizzare una somma importante per l'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco e di una punta.

Per questo potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per il difensore. Si è parlato molto dell'interesse concreto per Bremer del Torino. Il brasiliano però potrebbe trasferirsi all'Inter. Altro nome avvicinato alla società bianconera è quello di Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto a giugno ma che sarebbe vicino al prolungamento di contratto con il Napoli.

Nelle ultime ore la società bianconera starebbe valutando l'ingaggio di Andreas Christensen, difensore danese in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno.

Il difensore Christensen potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Andreas Christensen a giugno.

Il difensore arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. La società bianconera potrebbe offrirgli un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2027. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche del Barcellona, che però deve tener conto della situazione economica non ideale.

L'eventuale arrivo di Christensen garantirebbe fisicità alla difesa, il danese formerebbe con de Ligt una difesa affidabile per il presente e per il futuro. A proposito dell'olandese potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la Juventus in scadenza a giugno 2024. Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026 con un adeguamento dell'ingaggio a 12 milioni di euro netti a stagione.

De Ligt anche nel match contro il Torino ha dimostrato la sua importanza per la società bianconera non solo per il gol ma anche per l'affidabilità che ha garantito in difesa. Realizzazione quella di de Ligt che non è servita alla Juventus per vincere il match, terminato 1 a 1 per il pareggio di Belotti nei minuti finali.

Il mercato della Juventus

Si è anche parlato di possibili rinforzi importanti come Zaniolo anche per centrocampo e settore avanzato. A proposito di punte, uno dei giocatori seguiti dalla Juventus è Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo si sta confermando in questa stagione, anche contro l'Inter ha dimostrato di essere importante segnando uno dei gol con il quale gli emiliani hanno battuto i nerazzurri nel match di campionato finito 2 a 0. L'altro gol è stato segnato da Scamacca, che piace all'Inter.