La Juventus 2022-2023 non avrà nel settore avanzato Paulo Dybala. A confermarlo l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che ha dichiarato che l'argentino non prolungherà la sua intesa contrattuale. Una decisione arrivata per motivi tecnici, come ha spiegato il dirigente, in quanto Dybala non è considerato parte del progetto sportivo bianconero dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Arrivabene ha dichiarato che alla Juventus sembrava irrispettoso offrire all'argentino un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Di conseguenza, Dybala sarà un pezzo pregiato del Calciomercato estivo, con Barcellona e Atletico Madrid e Inter che sarebbero interessate ad ingaggiarlo.

La Juventus dovrà quindi dedicarsi molto al mercato in estate, non solo per rinforzare difesa e centrocampo ma anche il settore avanzato. Potrebbe arrivare un giocatore offensivo importante, con la Juventus che dalla stagione 2022-2023 potrebbe giocare con il tridente. A dichiararlo è Daniele Adani, che a Bobo Tv ha aggiunto che l'acquisto per il settore avanzato della Juventus potrebbe essere Niccolò Zaniolo. Il giocatore, attualmente alla Roma, potrebbe essere parte integrante di un tridente formato da Vlahovic e Chiesa.

Il commentatore sportivo Adani ha parlato del possibile arrivo alla Juventus di Zaniolo

'La Juventus nella stagione 2022-2023 giocherà con un tridente composto da Chiesa, Vlahovic e un'altra punta che potrebbe essere Zaniolo'.

Queste le dichiarazioni di Daniele Adani in riferimento al settore avanzato bianconero nella stagione 2022-2023 dopo la conferma dell'addio di Paulo Dybala. Un tridente formato da giovani di qualità, anche se non sarà facile acquistare Zaniolo. Il centrocampista della Roma va in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.

Da valutare anche il futuro professionale di Alvaro Morata e Moise Kean. Secondo il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, la società bianconera proverà a riscattare lo spagnolo cercando di ottenere uno sconto sui 35 milioni di euro che sarebbero previsti per il riscatto del giocatore dall'Atletico Madrid, oppure un pagamento del suo cartellino in diverse stagioni.

Per quanto riguarda Kean, invece, secondo Bargiggia è stato acquistato velocemente per sostituire Cristiano Ronaldo, ma la Juventus potrebbe cercare di restituirlo all'Everton, evitando così di riscattarlo per circa 38 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche difesa e centrocampo a giugno, anche perché Bonucci e Chiellini non sembrano dare una grande affidabilità dal punto di vista fisico. Piace Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Senza prezzo di cartellino potrebbe arrivare Paul Pogba dal Manchester United. Altro giocatore che piace per il centrocampo è Jorginho, valutato dal Chelsea circa 20 milioni di euro.