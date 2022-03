La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato nel Calciomercato estivo. La società bianconera dovrà lavorare alle cessioni che potrebbe agevolare investimenti importanti in tutti i settori. Le esigenze principali sembrano riguardare soprattutto il centrocampo, dove manca qualità nell'impostazione di gioco e giocatori bravi nella verticalizzazione verso le punte. Non è un caso si parli di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea, che potrebbe sostituire Arthur Melo, e per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Potrebbero però definirsi anche degli acquisti a sorpresa, anche perché ci sono dei giovani interessanti che si stanno mettendo in evidenza nel calcio europeo. E' il caso di Orkun Kokcu, nazionale turco che gioca attualmente nel Feyenoord. In scadenza di contratto a giugno 2025 con la società olandese, è stato protagonista in questa stagione fin ad adesso di 6 gol e 8 assist decisivi ai suoi compagni. E' un trequartista che può giocare in tutti i ruoli di centrocampo. A parlare del possibile interesse della Juventus per Kokcu è stato il suo agente sportivo, che non ha confermato direttamente la volontà della Juventus di investire sul giocatore ma il gradimento di quest'ultimo per un eventuale trasferimento nel calcio italiano.

L'agente sportivo di Kokcu ha parlato del gradimento del giocatore per il campionato italiano

'Interesse della Juventus? Al momento posso dire solamente che a Orkun piace l’Italia'. Queste le dichiarazioni dell'agente sportivo del centrocampista turco Kokcu. Parole che confermano la possibilità per il suo assistito di un trasferimento nel campionato italiano.

La Juventus lo segue da diverse settimane e potrebbe rappresentare un acquisto importante anche perché si tratta di un classe 2000. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe aggiungersi a quello di Jorginho e Pogba ma molto dipenderà dalle cessioni che la Juventus riuscirà ad effettuare durante il calciomercato estivo.

Si valutano infatti le partenze di Arthur Melo e Adrien Rabiot, oltre a quella di Aaron Ramsey, in prestito ai Glasgow Rangers ma che difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da acquisti importanti per il settore avanzato, se consideriamo l'addio di Dybala confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Da valutare il futuro professionale anche di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid, e quello di Moise Kean, in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali a giugno 2023 per un totale di 38 milioni di euro.