La sconfitta contro la Macedonia negli spareggi per i mondiali in Qatar 2022 ha avuto molto clamore mediatico in questi giorni soprattutto per il modo in cui è maturata. Un 1 a 0 al Renzo Barbera di Palermo che lascia evidentemente tanta delusione e che sottolinea le problematiche del calcio italiano, che a detta di molti addetti ai lavori ha bisogno di essere riformato. Nel match contro la Macedonia non c'era nessun giocatore bianconero, Chiellini è stato schierato nei minuti finali da Roberto Mancini. In tanti hanno sottolineato come in ogni importante successo con la nazionale italiana c'è sempre stato un numero importante di giocatori della Juventus che hanno dato un grande contributo alla vittoria.

Basti pensare al recente Europeo, con Bonucci, Chiellini e Chiesa che sono stati decisivi in diversi match. L'eliminazione contro la Macedonia ha deluso anche diversi addetti ai lavori, fra questi anche Carlo Alvino che ha utilizzato il suo account ufficiale di Twitter per criticare la Juventus.

Il giornalista sportivo noto tifoso del Napoli ha condiviso un articolo del 2020 in cui un giornalista aveva definito la Juventus come la società al primo posto nella reputazione del nostro calcio in Serie A. Parole in riferimento alla riduzione degli stipendi di 4 mensilità da parte di giocatori e tecnico della Juventus nel periodo di pandemia da coronavirus. Un'ironia da parte di Alvino sulle attuali indagini che stanno riguardando la Juventus in merito proprio alle quattro mensilità che non sarebbero state incassate dai giocatori nel 2020.

Il giornalista Alvino ha ironizzato sulla Juventus dopo la sconfitta dell'Italia contro la Macedonia

'Utili riletture… passaggi poetici… “primo posto nella reputazione del nostro calcio di serie A”… e così si capisce perché poi non andiamo ai mondiali…'. Questo il post ironico di Carlo Alvino in riferimento ad un articolo condiviso dallo stesso giornalista sportivo e risalente al 2020 in cui la Juventus venne definita 'al primo posto nella reputazione del nostro calcio di Serie A'.

Parole riguardanti la decisione di giocatori e tecnico di rinunciare a quattro mensilità. Attualmente la Procura sta indagando proprio sui mancati incassi da parte dei giocatori di queste mensilità. Il giornalista sportivo ha poi fatto riferimento all'eliminazione della nazionale italiana agli spareggi per i mondiali dopo la sconfitta contro la Macedonia dando colpe evidentemente soprattutto alla Juventus e ai giocatori.

I commenti al post di Alvino

Un post quello di Carlo Alvino che ha suscitato la risposta di molti utenti, che hanno criticato il fatto che Alvino menzioni sempre la società bianconera in gran parte dei suoi post. Un utente ha scritto: 'L'Italia esce dai mondiali e Alvino pubblica tre post di fila sulla Juventus'. Altri invece si sono schierati a favore del giornalista sportivo.