La Juventus potrebbe confermarsi anche durante il Calciomercato estivo dopo i grandi acquisti definiti a gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ne sono la dimostrazione, investimenti attutiti dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham, che potrebbero garantire alla lunga circa 70 milioni di euro. Si lavora però a cessioni ma anche ad acquisti importanti a giugno. A tal riguardo sarebbero tanti i nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.

La Juventus potrebbe attingere dal campionato inglese, dove gioca Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Il francese ha un ingaggio importante da circa 14 milioni di euro e il suo arrivo potrebbe concretizzarsi se dovesse accettare un ingaggio minore, magari con l'aggiunta di bonus che si attiverebbero al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Si seguono però anche diversi giocatori del Chelsea, uno su tutti Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023. Dopo quattro stagioni nella società inglese, in cui ha vinto molto, potrebbe dedicarsi a una nuova esperienza professionale.

Piacerebbero diversi giocatori del Chelsea, fra questi anche Rudiger

La Juventus valuta non solo Jorginho ma anche altri giocatori del Chelsea. Per la difesa piacerebbe molto Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno. Il tedesco vorrebbe però un ingaggio importante da almeno 10 milioni di euro con l'aggiunta di bonus.

Piacerebbero altri tre giocatori del Chelsea: Emerson Palmieri è uno di questi. Attualmente il nazionale italiano è in prestito al Lione e potrebbe trasferirsi alla Juventus se dovesse partire Alex Sandro. Si valutano anche Ziyech e Pulisic. L'americano potrebbe rappresentare il sostituto di Dybala se l'argentino non dovesse prolungare il suo contratto con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta osservando anche giocatori del campionato italiano. Su tutti spicca Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale a fine stagione, potrebbe trasferirsi nella società bianconera. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe cercare di acquistarlo in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni.