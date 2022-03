La Juventus nelle ultime stagioni ha effettuati acquisti importanti, gran parte di questi hanno riguardato giovani di qualità. Si è cercato di costruire non solo affidandosi a giocatori già pronti ma anche potessero dare un futuro importante alla società bianconera. Basti pensare a Matthijs de Ligt, Luca Pellegrini, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Moise Kean, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per il Calciomercato estivo si valutano altri giovani interessanti che potrebbe incrementare la qualità della Juventus. Piacciono Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.

A questi negli ultimi giorni si sarebbe aggiunto un altro nome, no nei tratta di una punta ma di un difensore che si sta dimostrando pronto per giocare in una grande squadra del campionato italiano. Parliamo di Raoul Bellanova, terzino del Cagliari arrivato la scorsa estate nella società sarda in prestito con diritto di riscatto per circa 700 mila euro. La crescita del nazionale under 21 italiano è stata evidente a tal punto che la Juventus sarebbe pronta ad investire sul giocatore lasciandolo in prestito per una stagione al Cagliari.

Il terzino Bellanova potrebbe essere acquistato dalla Juventus e lasciato in prestito al Cagliari

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Raoul Bellanova ma anche Milenkovic per 20 milioni di euro.

Il Cagliari lo riscatterebbe dal Bordeaux per circa 700 mila euro per poi cederlo alla società bianconera per circa 10 milioni di euro. Un prezzo di mercato agevolato per la società bianconera considerando la crescita del nazionale under 21 italiano. Decisiva potrebbe essere la decisione della Juventus di lasciarlo in prestito per una stagione alla società sarda.

Il terzino Raoul Bellanova alla lunga potrebbe sostituire alla Juventus Juan Cuadrado. Il colombiano sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Nella stagione 2023-2024 Bellanova potrebbe affiancare Cuadrado prima di diventare il titolare della fascia destra difensiva della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo a giugno. Molto dipenderà dal futuro professionale di giocatori come Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che hanno un ingaggio ciascuno di circa 7 milioni di euro netti a stagione. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera è Alex Sandro, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023. A proposito di acquisti a centrocampo, piacciono Paul Pogba del Manchester United e Jorginho del Chelsea.