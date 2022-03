Inter e Juventus sarebbe al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri, però, potrebbero prima decidere di cedere qualche calciatore prima di aprire le operazioni in entrata. Sarebbe il caso di Matias Vecino e di Andrea Pinamonti.

Entrambi sarebbero stati richiesti da Maurizio Sarri per la sua Lazio. Il primo, che ha già lavorato con il tecnico durante l'esperienza all'Empoli, dovrebbe svincolarsi a parametro zero e lasciare la Pinetina al termine della stagione, mentre il secondo potrebbe partire appena rientrerà dal prestito all'Empoli.

La valutazione dell'ex Frosinone sarebbe di almeno quindici milioni di euro ma i dirigenti nerazzurri potrebbero anche pensare di offrirlo come contropartita tecnica al Sassuolo per arrivare a Gianluca Scamacca. Quest'ultimo sarebbe valutato circa trenta milioni di euro.

La Juventus sarebbe sulle tracce di Donnarumma e Raspadori

Il club presieduto dagli Agnelli avrebbe messo gli occhi nuovamente sul portiere del Paris Saint Germain, finito nelle polemiche dopo la brutta prestazione evidenziata nella gara di Champions League, persa per 3-1, contro il Real Madrid. Uno suo errore, infatti, ha dato modo a Karim Benzema di iniziare la rimonta. Il portiere potrebbe dunque finire sul mercato al termine della stagione per garantire una netta plusvalenza ai francesi o essere proposto per uno scambio con de Ligt, che lo hanno prelevato a parametro zero dal Milan durante la scorsa estate.

I bianconeri lo apprezzerebbero da tempo ma il problema principale sarebbe legato al corposo ingaggio, che potrebbe essere agevolato dal decreto Crescita dopo il 2023. La valutazione del ragazzo sarebbe intorno ai sessanta milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attacco, Massimiliano Allegri potrebbe dare il suo consenso per Giacomo Raspadori.

Le sue caratteristiche tecniche sarebbero molto apprezzate dall'allenatore che potrebbe perdere Paulo Dybala a parametro zero. L'argentino non ha ancora rinnovato il suo contratto e piacerebbe molto ad Inter ed Atletico Madrid. Il calciatore del Sassuolo avrebbe una valutazione di circa quaranta milioni di euro ma i dirigenti torinesi potrebbero decidere di inserire nella trattativa dei giovani per abbassare le pretese economiche degli emiliani.

I calciatori che potrebbero trasferirsi nel club allenato da Dionisi potrebbero essere Miretti, Soule e Ranocchia. Raspadori piacerebbe molto alla Juventus perchè capace di interpretare tutte le posizioni dell'attacco: da seconda punta, centravanti o esterno. Sulle sue tracce ci sarebbe però anche il Napoli di Luciano Spalletti.