Puntellare l'organico a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa dell'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La dirigenza bianconera vorrebbe rinforzare la mediana a disposizione di Allegri con un acquisto top, che possa aumentare il tasso qualitativo della mediana. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche il nome di N'golo Kantè, perno del centrocampo del Chelsea e della Nazionale francese.

Visti i problemi al Chelsea, con l'addio dello storico patron dei Blues Roman Abramovic, il futuro di molti top player è in bilico.

Tra questi, ci sarebbe proprio Kantè che potrebbe lasciare Londra: sul centrocampista francese ci sarebbe il forte interesse dei bianconeri che devono però battere la concorrenza di due top club europei come Real Madrid e soprattutto Paris Saint Germain.

Idea Grimaldo per la fascia: concorrenza del Barcellona

In ottica mercato, la Juventus sta lavorando per rinforzare anche le corsie esterne, vista la possibile partenza in estate da parte di Alex Sandro.

La dirigenza bianconera sta monitorando diversi profili, e tra questi ci sarebbe anche quello di Alex Grimaldo, terzino spagnolo in forza al Benfica.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno della Roja, ma deve fare i conti con la forte concorrenza del Barcellona di Xavi, a caccia di un'alternativa a sinistra che possa far rifiatare il totem Jordi Alba.

Oltre all'esterno del Benfica, restano in auge altri nomi importanti come quelli di Bellanova del Cagliari e Zinchenko del Manchester City.

Samp-Juve: le ultime di formazione. Possibile chance per Kean

Oltre alla vicende di Calciomercato, la formazione di Massimiliano Allegri sta preparando l'insidiosa trasferta di Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo.

Per quanto concerne la possibile formazione, Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3 che sta dando risultati importanti: possibile chance dall'inizio per Moise Kean, che nell'ultimo periodo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante e siglare reti importanti, come quella contro l'Empoli che ha dato il via alla vittoria del Castellani. Assieme all'attaccante italiano, spazio a Morata e Vlahovic, con Cuadrado che potrebbe partire dalla panchina.

In difesa, conferma per Rugani al centro della retroguardia assieme a De Ligt, mentre in mediana visti gli infortuni di Zakaria e Mckennie, spazio al trio formato da Arthur-Locatelli e Rabiot.