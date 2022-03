È caccia aperta per gli uomini del calciomercato della Juventus che la prossima estate dovranno portare alla corte di Allegri un sostituto di Dybala. L'addio dell'argentino lascerà un vuoto anche se chi ne prenderà il posto dovrà avere caratteristiche tecniche diverse. Allegri vorrebbe costruire la nuova squadra con il 4-3-3, Vlahovic sarà il centravanti, Chiesa appena pronto giocherà su uno dei due esterni e così all'appello manca una seconda ala. L'identikit è già tracciato, Cherubini vorrebbe portare a Torino un giocatore giovane, talentuoso e già con una discreta esperienza.

Insomma un ragazzo a cui manchi solo l'ultimo gradino per provare a diventare in campione.

Rodrygo e Antony nomi nuovi per il calciomercato della Juventus

La lunga lista per il dopo Dybala si arricchisce oggi di due nomi importanti. Il primo è Rodrygo e gioca nel Real Madrid che però sembra essere pronto a lasciarlo andare. Il ventunenne carioca non è riuscito a fare il grande salto e con il probabile arrivo di Mbappè sarebbe chiuso dal francese e poi da Benzema e Vinicius. Ancelotti lo ha schierato 23 volte nella Liga in questa stagione e sette in Champions League, ma il rendimento è stato sotto le aspettative, solo due reti nella competizione internazionale e zero in campionato. La Juve starebbe monitorando la situazione e valuterebbe l'acquisto anche se il cartellino non costerebbe meno di quaranta milioni.

Prezzo ancora più alto, a quanto pare, per l'altro nuovo obiettivo bianconero Antony dell'Ajax. Brasiliano anche lui ma un anno in più rispetto a Rodrygo, sta incantando con i lancieri con cui ha messo a segno 8 gol e quattro assist in Eredivisie e due gol e quattro assist in Champions League. Talento brillante, mancino di piede ma maggiormente incisivo quando gioca a destra, è uno dei pezzi pregiati del club olandese che infatti lo valuterebbe circa 70 milioni.

Al momento molti, da capire se andando avanti con il tempo il prezzo scenderà oppure no. L'attaccante tra l'altro ha già giocato otto gare con la Nazionale brasiliana segnando anche due reti.

Tutti i nomi per l'attacco nel calciomercato della Juventus

Antony e Rodrigo si sarebbero così aggiunti ad una lunga lista di profili che la Juventus starebbe osservando per il prossimo calciomercato.

Il primo della lista sembra essere sempre Zaniolo che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma e potrebbe lasciare la Capitale, a caro prezzo però perché i Friedkin non avrebbero nessuna intenzione di fare sconti. Discorso simile per il Sassuolo che ha sì buoni rapporti con i bianconeri ma sia per Giacomo Raspadori che per Berardi, altri obiettivi di Cherubini, non chiederebbe meno di 30-35 milioni.

Resta valida la pista che porta a Gabriel Jesus, 24 anni, che il Manchester City in estate potrebbe cedere perché ha il contratto in scadenza nel 2023. Ad Allegri il suo profilo piace perché più duttile rispetto agli altri nomi della lista, il costo del cartellino sarebbe sempre vicino ai 30 milioni e con l'agente la Juve aveva già parlato la scorsa estate quando però l'affare non andò in porto.