La Juventus è al lavoro per questo finale di stagione. Campionato e Coppa Italia rimangono obiettivi concreti, anche se per il primo posto sembra difficile che i bianconeri possano sperare nella vittoria del titolo. La distanza di 7 punti dal Milan a 8 giornate dalla fine non agevola un recupero da parte dei giocatori di Allegri. La società bianconera sta però lavorando al mercato estivo, dando per scontata la partecipazione della Juventus alla Champions League. Se non fosse così evidentemente il mercato sarebbe diverso, anche perché non arriverebbero i ricavi derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea.

A parlare dei possibili acquisti della Juventus è stato Franco Leonetti. Il giornalista sportivo ha voluto sottolineare la possibilità di un grande acquisto per la difesa per la società bianconera. Con Chiellini che potrebbe lasciare Torino per una nuova esperienza professionale nel campionato americano, la Juventus starebbe cercando un difensore importante. Dovrebbe essere confermato de Ligt, il difensore potrebbe partire solo con un'offerta da almeno 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il rinforzo in difesa, secondo il giornalista sportivo potrebbe arrivare uno fra Antonio Rudiger, Bremer e Kalidou Koulibaly.

La Juventus potrebbe acquistare uno fra Rudiger, Bremer e Koulibaly

''Nuovo difensore della Juventus?

Uscirà dal terzetto Rudiger, Bremer e Koulibaly''. Queste le dichiarazioni di Franco Leonetti, secondo il giornalista sportivo il tedesco piace molto ma vorrebbe un ingaggio importante. Si valuta anche l'acquisto del brasiliano del Torino, che però ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro. La Juventus però, potrebbe offrire due giocatori come Mandragora e Gatti per attutire l'esborso economico in contanti da pagare al Torino.

Più difficile arrivare a Kalidou Koulibaly, che piace anche al Barcellona e al Manchester City e ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2023.

Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale con la società campana, potrebbe essere ceduto a giugno.

Piace Jorginho del Chelsea, come mezzala i preferiti sarebbero Milinkovic Savic e Pogba

Leonetti ha voluto parlare anche del centrocampo della Juventus, sottolineando come possa arrivare Jorginho del Chelsea. Potrebbe essere ceduto Arthur Melo oltre ad Alex Sandro. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto anche di una mezzala d'inserimento. Difficile arrivare a Milinkovic Savic, che la Lazio valuta circa 70 milioni di euro. Piace Pogba, ma l'ingaggio importante del giocatore francese non agevola un suo eventuale trasferimento alla Juventus. Il francese guadagna con il Manchester United circa 14 milioni di euro a stagione e va in scadenza di contratto a giugno.