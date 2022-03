Il calciomercato di Juventus e Milan potrebbe incrociarsi nella prossima sessione estiva. Le due compagini italiane sono state accostate a diversi calciatori sui quali entrambe starebbero puntando, come Renato Sanches del Lille. Nella giornata di oggi, un nuovo profilo è stato accostato ai due club a strisce verticali: Darwin Núñez, attaccante in forza attualmente al Benfica.

Juventus e Milan starebbero osservando Darwin Núñez, il futuro attaccante della nazionale uruguaiana

Non è un segreto che sia Milan che Juventus siano alla ricerca di un attaccante da aggiungere alla propria rosa.

I bianconeri, vorrebbero accostare a Dusan Vlahovic (specie se non dovesse rinnovare Dybala), mentre per quello che riguarda i rossoneri, Maldini e Massara starebbero già pensando al futuro erede di Zlatan Ibrahimovic.

A tal riguardo, stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, Darwin Núñez sarebbe finito nel mirino di Juventus e Milan. L'attaccante attualmente in forza al Benfica, sta segnando caterve di gol decisi per la compagine portoghese. Nella Primeira Liga, il classe '99 è ora a quota 20 reti, mentre in Champions League la sua vena realizzativa ha permesso alla formazione iberica di approdare ai quarti di finale. Ovviamente queste prestazioni hanno attratto l'attenzione di diversi top club tra cui ci sarebbero il Barcellona, l' Arsenal, il Liverpool, il Manchester United, il Bayern Monaco, il Manchester City e l'Atletico Madrid.

Facile affermare come una tale bagarre di squadre non possa, in prospettiva, che creare un'asta di Calciomercato e il Benfica a tal riguardo ha già fatto sapere che non farà partire Darwin Nunez per meno di 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, un attacco da plasmare

La Juventus nel frattempo, starebbe progettando le prossime mosse per puntellare un reparto offensivo, che ad oggi, può essere considerato un cantiere aperto.

La situazione Dybala tiene sospesi i tifosi bianconeri, che potrebbero avere una prima risposta lunedì 21 marzo, quando la dirigenza della Vecchia Signora si dovrebbe incontrare con gli agenti del calciatore.

Alvaro Morata, a tutti gli effetti di proprietà dell'Atletico Madrid, gradirebbe restare alla Continassa dove gode dell'apprezzamento di Max Allegri.

La Juventus vorrebbe acquisirlo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, mentre i Colchoneros secondo quanto pattuito ne vorrebbero 35. Le due parti si potrebbero dunque accordare, come spesso accade in questi contesti, a metà strada.