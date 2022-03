Le mosse di Juventus e Inter potrebbero incrociarsi nel mercato estivo. I due club hanno tutta l'intenzione di muoversi per rinforzare l'attacco, la Vecchia Signora dovrà sostituire Dybala che l'Inter starebbe corteggiando insieme all'Atletico Madrid. La Joya a parametro zero fa gola a Marotta che nella prossima sessione di trattative vorrebbe piazzare Alexis Sanchez per liberarsi di un ingaggio pesante, il cileno percepisce oltre 7 milioni di euro a stagione. Entrambe quindi stanno cercando una seconda punta, che sappia magari anche muoversi sull'esterno e il mirino di entrambe si sarebbe posato su Giacomo Raspadori, ventiduenne del Sassuolo che in questa stagione in Serie A ha segnato 9 gol e messe a referto cinque assist.

Il prezzo di Raspadori, Juventus e Inter ci pensano

I neroverdi però, si sa, sono bottega cara. Al momento, secondo le ultime valutazione avrebbero fissato il prezzo del proprio gioiellino intorno ai 30 milioni di euro e non sarebbero intenzionati a fare sconti. La società ha da sempre ottimi rapporti con la Juventus, lo dimostra l'operazione Locatelli conclusa in estate, ultima di molte andate a buon fine. Sono però buone anche le relazione con l'Inter, non è un caso che i nerazzurri stiano seguendo sia Scamacca che Frattesi, altri giocatori che stanno disputando un'ottima stagione con la squadra dell'esordiente in Serie A Dionisi,

Il prezzo di Giacomo Raspadori al momento sembrerebbe troppo alto per l'Inter, 30 milioni sono tanti, anche perché in rosa c'è già Lautaro Martinez che se dovesse rimanere a Milano sarebbe ancora il titolare di Inzaghi.

Non bisogna anche dimenticare che a completare la batteria di attaccanti c'è Correa che ha caratteristiche simili al talento del Sassuolo.

Perché la Juventus è in vantaggio su Raspadori

La Juventus invece, come detto, in attacco dovrà muoversi e non poco dopo l'addio di Dybala. La Joya lascerà i bianconeri e insieme a lui potrebbero partire anche Kean e Bernardeschi che va in scadenza di contratto e potrebbe non rinnovare.

Se a questo si aggiunge che anche il futuro di Morata è in bilico, si capisce perché la Vecchia Signora potrebbe davvero pensare al colpo Raspadori, e in questo caso la cifra per il cartellino sembrerebbe non spaventare Cherubini e Arrivabene.

Raspadori però non sarebbe il primo della lista per il futuro della Juve, in cima all'elenco dei desideri ci sarebbe infatti Zaniolo della Roma, con i giallorossi che se dovessero perdere il proprio attaccante potrebbero inserirsi poi nella corsa al giovane neroverde. Per portare Zaniolo sotto la Mole però servirebbero più di trenta milioni, c'è chi dice che il club della Capitale vorrebbe 70 milioni.