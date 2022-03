La notizia delle ultime ore in casa Juventus è rappresentata dalla "fumata nera" per il rinnovo di Paulo Dybala. Salvo colpi di scena l'argentino non rinnoverà con i bianconeri e la Vecchia Signora sarà costretta a cercare un suo sostituto a fine stagione.

Le indiscrezioni di un erede della "Joya" si stanno già diffondendo a macchia d'olio e dalle indiscrezioni di mercato, il nome che circola con maggiore insistenza sarebbe quello di Nicolò Zaniolo della Roma.

Juventus: Dybala ai saluti, il suo erede potrebbe essere Nicolò Zaniolo

Come già anticipato, Dybala molto probabilmente non giocherà nella Juventus l'anno prossimo.

Le sue condizioni fisiche precarie sarebbero il motivo principale del raffreddamento della società bianconera, non più disposta a sborsare le cifre richieste dall'argentino e dal suo entourage. È comunque indubbio affermare come la Vecchia Signora perda un calciatore dal tasso tecnico altissimo.

Per non avere un ridimensionamento delle ambizioni bianconere, Cherubini si sarebbe già messo al lavoro per sostituire degnamente la "Joya". Secondo le indiscrezioni di Calciomercato, il profilo che piacerebbe di più alla Continassa potrebbe essere per diversi motivi quello di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso ieri non ha partecipato da protagonista alla roboante vittoria della Roma sulla Lazio, poiché relegato in panchina da José Mourinho.

Il tecnico portoghese, nelle ultime settimane ha mostrato una certa indolenza nei confronti del classe '99, sostituendolo con una certa frequenza.

Zaniolo, preso dall'Inter nel 2018 per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, rappresenterebbe per la compagine giallorossa, una plusvalenza estremamente importante.

Calciomercato Juventus, a centrocampo si cercano rinforzi: Paredes piacerebbe ai bianconeri

È quasi pleonastico affermare che alla Juventus servano rinforzi nella zona mediana del rettangolo di gioco. Max Allegri ha più volte fatto intendere ai propri dirigenti di volere un regista che sappia trattare il pallone nei momenti delicati.

Il nome di Jorginho è sicuramente uno di quelli più in voga in quel di Torino, ma se il centrocampista del Chelsea non dovesse arrivare alla Continassa, Cherubini potrebbe virare prepotentemente su un altro calciatore, Leandro Paredes. L'argentino, che in Italia ha già vestito con successo le maglie dell'Empoli e soprattutto della Roma, andrà in scadenza di contratto con il Psg nel 2023, quindi questa estate potrebbe rappresentare l'ultima occasione per il club parigino per monetizzare dalla sua cessione.