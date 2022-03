Nicolò Barella potrebbe essere protagonista del mercato estivo dell'Inter. Infatti il centrocampista italiano, perno dello scacchiere tattico di Inzaghi è uno degli uomini più corteggiati della rosa nerazzurra e sarebbe nel mirino di diversi top club europei.

Oltre al forte interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti, a caccia di un grande centrocampista da alternare a Modric e Kroos, ci sarebbe anche quello del Manchester United di Rafl Raginick che durante il prossimo mercato estivo potrebbe dare il via all'assalto al mediano nerazzurro. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, i Red Devils sarebbero pronti a un'offerta attorno agli 80 milioni di euro, per accaparrarsi le prestazioni dell'ex capitano del Cagliari.

La possibile offerta dipenderà dalla probabile partenza di Paul Pogba, che visto la scadenza contrattuale, sarebbe l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Paris Saint Germain.

Difficile che l'Inter si possa privare di un elemento importante come Barella, e solo di fronte a un'offerta monstre, potrebbe decidere di sedersi a un tavolo. Intanto, il direttore sportivo nerazzurro Giuseppe Marotta non vuole farsi cogliere impreparato in caso di un'offerta importante e per questo valuta possibili alternative: l'obiettivo numero uno resta Davide Frattesi, talento del Sassuolo e valutato 25 milioni di euro dal club neroverde.

Inter, ritorno di fiamma per Zapata

Oltre al futuro dei calciatori più importanti della rosa, l'Inter sta lavorando per puntellare l'organico a disposizione di Inzaghi, cosi da ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche nella prossima stagione.

La società nerazzurra sta lavorando anche per rinforzare il reparto offensivo: oltre dl alcuni bomber giovani come Scamacca, l'Inter sta valutando anche alcuni profili di grande esperienza che possano risultare un "usato sicuro". Per questo, potrebbe ritornare in auge il nome di Duvan Zapata, attaccante colombiano in forza all'Atalanta, che nella scorsa sessione estiva di Calciomercato, era l'obiettivo numero uno per l'attacco prima dell'approdo in nerazzurro di Edin Dzeko.

L'interesse da parte dell'Inter sarebbe ancora vivo: complice i ripetuti infortuni in questa stagione, la quotazione del bomber colombiano sarebbe scesa, e con un'offerta attorno ai 25 milioni di euro, la Dea potrebbe decidere di cedere il calciatore. La società interista deve però guardarsi dall'interesse di alcuni club inglesi, come il Newcastle che già nella sessione invernale, aveva provato a ingaggiare Zapata, e in estate potrebbe riprovarci.

Oltre Zapata, l'Inter segue anche altre piste, come quella che porta a Sebastian Haller, attaccante dell'Ajax e valutato 35 milioni di euro.