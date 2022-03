Il momento che sta attraversando l'Inter è piuttosto delicato in campionato, con i nerazzurri che hanno vinto soltanto due delle ultime otto partite, tra l'altro contro Salernitana e Venezia, rispettivamente ultima e terzultima in classifica. Intanto guardando già al Calciomercato non sono da escludere colpi di scena in uscita la prossima estate, con il club meneghino che non ritiene nessuno incedibile dinanzi a proposte fuori mercato, come successo l'anno scorso con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Uno dei big che sarebbe finito nel mirino del Real Madrid è Nicolò Barella, il cui valore resta indiscusso nonostante il calo avuto nel 2022.

Intanto anche Napoli e Fiorentina lavorano sul mercato in vista della prossima estate in cerca di un rinforzo in mezzo al campo. L'obiettivo in comune delle due società risponde al nome di Adrien Tameze, pilastro del Verona di questa stagione.

Real Madrid su Barella

La scorsa estate ha dimostrato come non si possa considerare nessuno incedibile in casa Inter se arrivano delle proposte fuori mercato. La società nerazzurra, infatti, ha incassato quasi 200 milioni di euro complessivi dalle cessioni di Achraf Hakimi, al Paris Saint Germain, e Romelu Lukaku, al Chelsea.

In vista della prossima estate il pericolo potrebbe arrivare dalla Spagna, precisamente da Madrid, dove il Real avrebbe messo nel mirino Nicolò Barella.

Il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, è un grande estimatore del centrocampista nerazzurro e avrebbe fatto il suo nome per rinforzare la mediana. D'altronde, nonostante il calo avuto nelle ultime settimane, i numeri del classe 1997 sono molte importanti. In questa stagione, infatti, Barella ha messo a segno due assist e collezionato nove assist in ventisei partite di campionato, mentre è rimasto a secco in Champions League e coppa Italia.

La società nerazzurra, comunque, avrebbe già fatto sapere al Real Madrid di essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative per una proposta superiore ai 70 milioni di euro. Cifra che permetterebbe di realizzare anche una plusvalenza monstre avendolo acquistato tre anni fa dal Cagliari per 35 milioni di euro.

Napoli e Fiorentina su Tameze

Napoli e Fiorentina sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima stagione. Gli occhi di entrambe le società sarebbero finiti sullo stesso obiettivo, il centrocampista francese, naturalizzato camerunense, Adrien Tameze. Classe 1994, in questa stagione con la maglia del Verona ha messo a segno quattro reti e collezionato due assist in 29 partite di campionato. La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Gli azzurri proveranno a mettere sul piatto il cartellino di Diego Demme, ma anche i viola hanno qualche contropartita interessante, su tutti Alfred Duncan e Marco Benassi, attualmente in prestito all'Empoli e che ha militato in gialloblu già l'anno scorso.