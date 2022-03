Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della nazionale italiana, potrebbe salutare il calcio italiano al termine di questa stagione. In pochi giorni, infatti, è cambiato davvero tutto, il difensore toscano contava infatti di rimanere alla corte di Massimiliano Allegri almeno per un altro anno, per avere la possibilità di prepararsi al meglio per i Mondiali in Qatar. L'eliminazione subita dagli azzurri contro la Macedonia ha rimescolato le carte in tavola. Sfumata l'occasione di partecipare al Mondiale, Chiellini avrebbe rivisto la sua posizione, valutando un suo possibile trasferimento in MLS.

L'indecisione sul futuro

A questo punto, le strade che rappresentano il futuro del capitano juventino sono tre: la prima, è quella di ritirarsi dal calcio giocato al termine di questa stagione, dando così il via a una carriera dirigenziale in bianconero; questa ipotesi non sembra comunque convincere il giocatore, intenzionato ad andare avanti almeno per un altro anno. La seconda ipotesi è quella di continuare a restare al servizio di Massimiliano Allegri, con cui coltiva anche un ottimo rapporto, almeno per un'altra stagione.

Le parti si incontreranno a breve per discutere diversi punti, tra cui l'impiego del giocatore, visti anche i diversi colpi di mercato a cui la società bianconera sta lavorando: Antonio Rudiger sembra infatti davvero a un passo.

Ciò che trapela è comunque che il ruolo di Chiellini all'interno delle gerarchie non sia in discussione. L'ultima ipotesi, la più concreta, è quella che prevede il trasferimento del giocatore in MLS.

Chiellini in MLS

L'idea di vivere l'ultima stagione della propria straordinaria carriera negli Stati Uniti sembra piacere molto al giocatore.

Chiellini ha infatti trascorso tutta la sua carriera in Italia e il campionato americano rappresenterebbe una meta molto gradita anche per questioni extra-campo. Nonostante questa appaia al momento come l'ipotesi più probabile, rimane comunque una suggestione e una decisione definitiva verrà presa nelle prossime settimane.

Ciò che però appare ormai certo è l'addio alla nazionale, la partita con l'Argentina in programma a Wembley il primo giugno, rappresenterà infatti l'ultima sua apparizione con la maglia azzurra.

La Juve pensa già al possibile sostituto

La Juventus infatti sta già lavorando per trovare un degno sostituto, i nomi che si sono fatti in questi ultimi giorni sono molti, ma le piste più concrete sono quelle che portano a Rudiger, centrale tedesco in scadenza a giugno con il Chelsea, e a Federico Gatti del Frosinone, che pur dovendo essere valutato ad alti livelli, sembra poter essere davvero un buon acquisto vista anche la giovane età.

Quello di cui tutti sono certi è che l'addio di Chiellini segnerebbe la fine di un'epoca, un'epoca condita da grandi successi, come i nove scudetti consecutivi, ma anche da delusioni amarissime, come le due finali di Champions League perse.