Impresa sfiorata per l’Inter di Simone Inzaghi, che nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League supera 1-0 il Liverpool ad Anfield grazie a un gol di Lautaro. L’impresa, però, non è sufficiente per ribaltare lo 0-2 subìto al Meazza, sicuramente un risultato immeritato per quanto visto in campo. Un rammarico che aumenta anche per la scellerata espulsione di Sanchez, che si fa cacciare appena un minuto dopo il pareggio di Lautaro per doppia ammonizione. Oltre all’amarezza per una vittoria prestigiosa ma inutile, Inzaghi dovrà anche fare i conti con un paio di problemi.

Infatti, Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic sono stati costretti a lasciare il terreno di gioco a causa di alcuni problemi fisici.

Le condizioni di De Vrij e Brozovic

Oltre al danno anche la beffa per l’Inter di Simone Inzaghi: due titolari costretti ad abbandonare il terreno di gioco durante la gara a causa di alcuni problemi muscolari. L’infortunio di Brozovic e quello di De Vrij preoccupano il tecnico piacentino. Il difensore olandese ha lasciato il campo al termine del primo tempo per un problema al polpaccio che non gli ha consentito di scendere in campo nella ripresa. Gli esami clinici e strumentali effettuati all’Istituto Humanitas di Rozzano hanno rilevato per il difensore ex Lazio una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra.

Pare certa quindi la sua assenza nel posticipo serale di domenica in casa del Torino. De Vrij proverà a recuperare per il match di sabato 19 marzo contro la Fiorentina, ma molto probabilmente il suo rientro slitterà dopo la pausa per le nazionali, per la partita all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Anche l’infortunio di Marcelo Brozovic ha messo in apprensione l’Inter.

Il centrocampista croato è uscito zoppicante verso la fine della partita a causa di un fastidio al polpaccio. Le condizioni del maratoneta nerazzurro dopo una prima preoccupazione hanno rassicurato però mister Inzaghi e tutti i tifosi interisti. Gli esami strumentali svolti nella mattinata di oggi dal centrocampista croato hanno infatti avuto esito negativo.

Un semplice affaticamento, come si sperava, che comunque consiglierà riposo e cautela. Con ogni probabilità, il croato sarà dunque a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Torino anche se molto probabilmente partirà dalla panchina.

La probabile formazione contro il Torino

Davanti ad Handanovic, dunque, non ci sarà Stefan De Vrij: al suo posto molto probabilmente slitterà Milan Skriniar, il quale si sposterà al centro della difesa. Come abbiamo già visto nella ripresa di Liverpool-Inter, dovrebbe essere Danilo D’Ambrosio il nuovo protagonista della retroguardia nerazzurra: Inzaghi nutre grande fiducia in lui, il quale ha dimostrato di essere solido anche in un campo difficile come quello di Anfield.

A sinistra, invece, giocherà regolarmente Alessandro Bastoni. Non solo la difesa: anche il centrocampo dovrà essere rimodellato. Come abbiamo anticipato, anche Brozovic è uscito malconcio da Anfield. A centrocampo Inzaghi potrebbe utilizzare Hakan Calhanoglu da play, con Nicolò Barella sul centro-destra e Roberto Gagliardini sul centro-sinistra. Potrebbe fare il suo esordio dall’inizio Robin Gosens, dando così un po’ di riposo a Ivan Perisic, sulla fascia destra invece dovrebbe essere confermato Denzel Dumfries. In attacco la solita coppia titolare formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi