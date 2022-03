Nella prossima sessione estiva di Calciomercato una delle priorità dell'Inter sarà individuare un vice Marcelo Brozovic. In questa stagione, infatti, la squadra di Simone Inzaghi ha patito enormemente l'assenza del centrocampista croato, non vincendo nessuna delle tre partite di campionato in cui è mancato. I nerazzurri si stanno guardando intorno e cercano un elemento che possa dettare i tempi in mezzo al campo e, all'occorrenza, giocare anche insieme all'ex Dinamo Zagabria. Per questo motivo sarebbe tornato in auge il nome di Jordan Veretout, sempre più ai margini della Roma.

Intanto in casa Torino si pensa anche alle cessioni per sfoltire la rosa di Ivan Juric e tra i giocatori che non rientrerebbero nei piani ci sarebbe Ola Aina. L'esterno non ha convinto e sarebbe finito nel mirino del Cagliari in vista della prossima estate.

Inter su Veretout

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima estate. I nerazzurri rivoluzioneranno il reparto visto l'addio di Matìas Vecino e Arturo Vidal, oltre ai dubbi su Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. La priorità andrà ad un'alternativa per Marcelo Brozovic, elemento che manca allo stato attuale nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

La società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Jordan Veretout, che alla Roma sembra essere finito ai margini della squadra di José Mourinho.

I contatti tra i due club andrebbero avanti da qualche settimana e non è escluso che possano esserci novità nei prossimi giorni. Il giocatore piace per la sua duttilità anche visto che, oltre a coprire il ruolo di vice Brozovic, potrebbe anche essere impiegato nel ruolo di mezzala, magari come alternativa a Barella o Hakan Calhanoglu.

I capitolini valutano il classe 1993 tra i 15 e i 20 milioni di euro ma la cifra potrebbe essere abbassata notevolmente dall'inserimento di una contropartita proprio tra Sensi e Gagliardini, valutati 8-10 milioni di euro e con caratteristiche che si sposerebbero meglio con il modo di giocare della Roma di Mourinho.

Ola Aina in uscita

Anche il Torino sta lavorando sul mercato in vista della prossima estate. I granata vogliono sfoltire la rosa a disposizione di Ivan Juric cedendo quei giocatori che non hanno convinto il tecnico e tra questi ci sarebbe Ola Aina. L'esterno piace al Cagliari essendo molto duttile, visto che può giocare sia a destra che a sinistra ed è abituato in un centrocampo a cinque. Visto il contratto in scadenza a giugno 2023 il Toro non potrà sparare troppo alto e, anzi, potrebbe usare il nigeriano come contropartita per arrivare a Nahitan Nandez, magari inserendo nell'affare anche Daniele Baselli, attualmente in prestito proprio al club di Tommaso Giulini.