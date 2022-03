L'Inter sarà molto attiva sul fronte mercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. La società nerazzurra, infatti, per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi tra qualche mese punterà a fare cassa anche con quei giocatori che attualmente sono lontano da Milano con la formula del prestito. Tra questi c'è Sebastiano Esposito, che al Basilea sta vivendo tanti alti e bassi, dovuti soprattutto a questioni caratteriale, ma con un talento indubbio. Non è un caso che su di lui avrebbe messo gli occhi la Lazio, alla ricerca di un'alternativa valida a Ciro Immobile al centro dell'attacco.

Anche il Torino si starebbe già muovendo sul mercato in vista dell'estate, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Juric per dare l'assalto ad un piazzamento europeo il prossimo anno. Gli occhi del club granata sarebbero sempre su Nahitan Nandez, cercato anche a gennaio, senza successo.

La Lazio sarebbe interessata a Esposito

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Sebastiano Esposito. L'attaccante è stato ceduto in prestito secco al Basilea la scorsa estate e il suo rendimento non è stato negativo, pur essendo condizionato da qualche problema extra campo. Il classe 2002 ha messo a segno quattro reti e collezionato quattro assist in 14 partite del campionato svizzero, a fronte di una rete realizzata in tre partite di Conference League.

Il giocatore è finito nel mirino della Lazio, in cerca di una valida alternativa a Ciro Immobile al centro dell'attacco, ma non è escluso che possa agire al suo fianco.

Esposito piace molto a Maurizio Sarri in vista della prossima stagione per la sua duttilità, ma anche per la bravura sui calci piazzati. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro e non è escluso che l'Inter possa provare ad inserirlo come contropartita per arrivare a Luis Alberto, che piace molto per rinforzare il centrocampo il prossimo anno, con lo spagnolo che sembra in uscita dai biancocelesti, oltre ad un conguaglio sui 20 milioni di euro.

Nandez sarebbe nel mirino del Torino

Il Torino sta lavorando per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric e tornare ad essere competitivi anche per un piazzamento europeo. I granata non avrebbero perso di vista Nahitan Nandez, che piace anche all'Inter, anche per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia in mezzo al campo che come quinto di destra, come alternativa magari a Singo.

Il Cagliari è pronto ad abbassare le pretese per la prossima estate e valuta l'uruguaiano intorno ai 15 milioni di euro. Il club di Cairo proverà ad abbassare l'esborso economico proponendo i cartellini di Baselli e Armando Izzo più un piccolo conguaglio, sui 3-4 milioni.