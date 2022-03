L'Inter è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di alternative di livello al trio titolare visto che in questa stagione quando sono mancati i vari Barella, Brozovic e Calhanoglu la squadra di Simone Inzaghi ha sofferto notevolmente. Sono tanti i nomi che la società nerazzurra starebbe sondando in queste settimane e tra questi ci sarebbe anche Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco di proprietà del Barcellona e in prestito al Besiktas quest'anno.

Un altro giocatore che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è Joao Pedro.

L'attaccante italo brasiliano vorrebbe lasciare il Cagliari per giocare per le posizioni di vertice del campionato e su di lui avrebbero messo gli occhi tre club italiani: la Roma, la Lazio e la Fiorentina.

L'Inter sarebbe su Pjanic

L'Inter è pronta ad una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo in vista della prossima estate con Vidal e Vecino che andranno via, ma ci sono dubbi anche su Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, che potrebbero essere utilizzati come contropartite tecniche in qualche affare. Per questo i nerazzurri sono in cerca di innesti di qualità e in questo senso il club avrebbe messo gli occhi su Miralem Pjanic. Si tratta di un ritorno di fiamma per il centrocampista bosniaco, che era stato già accostato l'anno scorso senza successo.

Il giocatore è di proprietà del Barcellona ma attualmente è in prestito al Besiktas, con cui ha collezionato sedici presenze in campionato, collezionando due assist. Il classe 1990 potrebbe andare a ricoprire il ruolo di vice Brozovic, che in questo momento manca all'interno della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il Barcellona è pronto a lasciarlo andare, non ritenendolo indispensabile, come dimostrato qualche mese fa.

L'Inter è pronta a fare un tentativo ma l'affare potrebbe essere possibile soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto, e con parte dell'ingaggio a carico del club spagnolo, un po' come successo quest'anno quando è stato ceduto al Besiktas.

Lazio, Roma e Fiorentina avrebbero messo nel mirino Joao Pedro

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Joao Pedro.

L'italo brasiliano sarebbe pronto a chiedere la cessione al Cagliari la prossima estate per giocare ad alti livelli e competere in ambito europeo. Su di lui, infatti, avrebbero messo gli occhi Lazio, Roma e Fiorentina, ma i rossoblu non concederanno sconti e valutano l'attaccante almeno 15 milioni di euro.

I biancocelesti sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di uno tra Raul Moro e Cataldi per abbassare l'esborso economico. Anche i giallorossi avrebbero la stessa intenzione, proponendo un piccolo conguaglio più il cartellino di Gonzalo Villar, attualmente in prestito al Getafe. I viola, invece, potrebbero giocarsi la carta Duncan o Amrabat per bruciare la concorrenza. Bisognerà vedere se e quale proposta il club di Giulini riterrà più idonea.