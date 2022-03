L'Inter sarà una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per essere ulteriormente competitivi sia in Italia che in Europa. Una delle priorità andrà al centrocampo, che potrebbe essere rivoluzionato viste le uscite di Vidal e Vecino e quelle probabili di Sensi e Gagliardini. Il club meneghino sarebbe alla ricerca di un elemento che possa dare anche il cambio a Marcelo Brozovic e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Lucas Torreira, che tanto bene sta facendo alla Fiorentina in quest'annata.

Un giocatore che potrebbe infiammare il mercato tra qualche mese è Alessio Cragno, che spesso è stato al centro di rumors ma alla fine è rimasto a Cagliari. La prossima sembra essere l'estate giusta per fare il grande salto nel calcio che conta. Su di lui avrebbero messo gli occhi Napoli, Roma e Lazio.

Inter su Torreira

Una delle priorità dell'Inter la prossima estate sarà rinforzare il centrocampo, che ha mostrato qualche carenza in questa stagione, soprattutto in termine di alternative ai tre titolari: Barella, Brozovic e Calhanoglu. In particolare, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un calciatore che possa far rifiatare il croato, che non ha un vero e proprio alter ego in rosa al momento e quando è mancato quest'anno, in campionato, non è mai arrivata la vittoria.

Gli occhi sarebbero finiti nuovamente su Lucas Torreira, che piaceva già tempo fa. Un vero rimpianto l'uruguaiano, trasferitosi alla Fiorentina in prestito oneroso, pagato un solo milione di euro. Il riscatto è fissato a 15 milioni di euro ma la permanenza è tutt'altro che scontata poi a Firenze. A prescindere che sia con i viola o con l'Arsenal, Marotta è pronto a sedersi al tavolo delle trattative.

Se dovesse tornare a Londra l'ad nerazzurro proverà a prenderlo con la formula del prestito ma con obbligo di riscatto, anche se servirebbe il prolungamento del contratto in scadenza a giugno con i Gunners. Proposta che potrebbe essere fatta anche ai viola, ma in quel caso sarebbe più difficile che il club di Commisso accetti.

Bagarre per Cragno

Grande bagarre di mercato potrebbe scatenarsi intorno a Alessio Cragno, ormai pronto al grande salto nel calcio che conta. Su di lui ci sarebbero Lazio, Napoli e Roma, anche se i giallorossi sarebbero un po' più defilati avendo anche Rui Patricio.

I biancocelesti vorrebbero mettere sul piatto del Cagliari il cartellino di Raul Moro e un conguaglio sui 5 milioni di euro. Diverso il discorso per quanto riguarda i partenopei, che potrebbero offrire Petagna per uno scambio alla pari. Anche i giallorossi hanno diversi giocatori che potrebbero interessare e in particolare occhio a Shomurodov, finito ai margini della rosa di Mourinho.