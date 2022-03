La scorsa estate la cessione più dolorosa o, comunque, più remunerativa in casa Inter è stata quella di Romelu Lukaku, andato al Chelsea per un corrispettivo di 115 milioni di euro, che ha permesso alla società nerazzurra di generare una plusvalenza monstre. Il centravanti belga, però, non sembra essersi ambientato a Londra e si sarebbe pentito della scelta fatta, tra l'altro fortemente voluta visto che il club meneghino aveva comunque rimesso i conti a posto con la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. Il classe 1993 non è un caso che adesso starebbe premendo per tornare a Milano già tra qualche mese.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in difesa oltre a Sven Botman, il cui acquisto sembra cosa quasi fatta. I rossoneri cercano un innesto che non sia troppo dispendioso per le casse e avrebbero messo gli occhi su Armando Izzo, difensore in uscita dal Torino, non essendo nei piani di Ivan Juric.

Lukaku vuole tornare all'Inter

Romelu Lukaku sembra essersi pentito della scelta fatta la scorsa estate, quando fece pressione per essere ceduto al Chelsea alla cifra record di 115 milioni di euro. Il centravanti belga ha deluso le aspettative a Londra, con soli cinque gol realizzati in diciannove presenze in Premier League e due reti in cinque partite in Champions League, ben lontani dai numeri raccolti in nerazzurro nei due anni a Milano.

Il giocatore ora vorrebbe fare marcia indietro, e preme per poter tornare all'Inter, tanto da aver sentito anche i dirigenti.

Operazione tutt'altro che semplice, sia per i costi che comporterebbe, sia per la situazione complessa che sta vivendo il Chelsea, che ha tutti i conti bloccati. Per questo motivo sembra difficile anche pensare che il giocatore possa andare via a titolo definitivo dai Blues, a meno che non rescinda il contratto.

L'altra ipotesi che, invece, potrebbe rendere possibile un ritorno all'Inter del centravanti belga è quella che prevede il suo arrivo con la formula del prestito. Non ci sarebbe il problema ingaggio, dato che Lukaku sarebbe pronto a dimezzarsi lo stipendio rispetto ai quasi 15 milioni percepiti attualmente.

Milan su Izzo

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la difesa.

I rossoneri sarebbero molto vicini a Sven Botman, ma non sarà l'unico innesto in quel reparto visto che Gabbia non dà garanzie, Romagnoli è in scadenza mentre Kjaer rientrerà da un grave infortunio. Per questo motivo la società rossonera cercherebbe anche un colpo low cost e avrebbe messo gli occhi su Armando Izzo. Il difensore è in uscita non rientrando nei piani del Torino e per questo motivo la sua valutazione si aggira sui 7 milioni di euro. Non è da escludere uno scambio alla pari tra le due società che coinvolga uno tra Gabbia e Rade Krunic.