Un anno lontani e poi di nuovo insieme. L'Inter e Romelu Lukaku potrebbero ritrovarsi a meno di dodici mesi di distanza dall'addio. Il centravanti belga manda segnali, a quanto pare avrebbe già contattato alcuni ex compagni per cercare di rientrare in nerazzurro. Da più parti si vocifera della disponibilità di tagliarsi l'ingaggio, attualmente vicino ai 15 milioni di euro, pur di riapprodare a Milano. Il problema ovviamente sarebbe poi trovare la quadra tra le due società con Marotta che studia due possibili formule: il prestito secco annuale oppure quello, magari biennale, con diritto od obbligo di riscatto.

A pesare e non poco sul ritorno di Lukaku all'Inter è l'attuale situazione del bomber al Chelsea. Il giocatore non ha particolarmente legato con Tuchel che spesso gli preferisce altri interpreti offensivi, così quello che doveva essere il ritorno a Londra da re si è presto trasformato in incubo. Ora poi sono arrivate anche le sanzioni ad Abramovich, magnate russo proprietario dei blues a cui è stato dato tempo solo dieci giorni per vendere la società. Nel frattempo conti bloccati all'oligarca come previsto dal governo britannico dopo l'attacco dell'esercito russo sul suolo ucraino.

I bookmaker credono nel ritorno di Lukaku all'Inter

La situazione è in evoluzione, il futuro del Chelsea è difficile da decifrare e così anche i giocatori stanno iniziando a guardarsi intorno.

Di sicuro per Marotta riportare Lukaku all'Inter non sarà facile, anche perché sul tracce del gigante ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte che proprio in nerazzurro è stato mentore del giocatore. Difficile però non significa impossibile quando si parla di Calciomercato, tanto che anche i bookmaker adesso iniziano a pensare che la strada sia percorribile.

Rispetto a una settimana fa la quota per il ritorno di Lukaku all'Inter è scesa da sei volte la posta a 2,75, un dimezzamento e più quindi.

Il tempo c'è così come è evidente la necessita dei nerazzurri di acquistare un nuovo centravanti. Dzeko viaggia verso la fine della carriera, è un signor giocatore ma non assicura un futuro sul medio e lungo termine.

Così oltre a Lukaku continuerebbero i contatti con il Sassuolo per Gianluca Scamacca che ha ormai scavallato la doppia cifra con il Sassuolo in Serie A. Forte fisicamente, giovane, con un ingaggio alla portata e una valutazione del cartellino ad oggi vicina ai 40 milioni di euro, l'Inter grazie ai buoni rapporti con il Sassuolo sembra essere in pole position. Tutto però ovviamente a questo punto dipende da Lukaku, se il belga tornerà allora la pista Scamacca tramonterebbe perché non ci sarebbe più spazio in rosa per un attaccante d'area di rigore.