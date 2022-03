Questa settimana, si è consumato l'addio definitivo tra Paulo Dybala e la Juventus. Il numero 10 juventino, a fine stagione, saluterà i colori bianconeri e si trasferirà in un altro club a parametro zero. Adesso, però, c'è una stagione da concludere e l'argentino sarebbe pronto a dare tutto se stesso. Paulo Dybala, questa mattina 25 marzo, avrebbe avuto modo di vedere per la prima volta Massimiliano Allegri dopo il mancato rinnovo di contratto. Infatti, ieri 24 marzo, l'argentino non ha potuto incontrare il tecnico livornese poiché non è andato alla Continassa e ha dovuto recarsi in Procura per essere sentito come persona informata sui fatti in merito all'inchiesta sui conti della Juventus.

Dybala, da oggi, ha quindi potuto rivedere Allegri con il quale avrà avuto modo di fare il punto della situazione. La richiesta dell'argentino sarebbe stata solo una, ovvero essere trattato come tutti gli altri.

La Juventus pensa all'Inter

Questa settimana è stata particolarmente movimentata per la Juventus visto che prima si è consumato l'addio con Paulo Dybala e poi si è tornato a parlare dell'inchiesta della Procura di Torino sui bilanci del club. Nel frattempo, da ieri 24 marzo, la squadra ha ripreso la preparazione in vista del match contro l'Inter. Massimiliano Allegri, però, non ha a disposizione i nazionali che rientreranno la prossima settimana. Al JTC, però, lavora un buon numero di giocatori e fra questi c'è anche Paulo Dybala.

L'argentino vuole lasciare la Juventus nel modo migliore e vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista. Alla Continassa c'è anche Dusan Vlahovic che ha svolto un lavoro individuale. L'attaccante serbo, infatti, non ha preso parte agli impegni della sua nazionale a causa di un fastidio all'inguine. L'obbiettivo di Dusan Vlahovic è quello di rimettersi in forma per la sfida del 3 aprile contro l'Inter.

Oltre a DV7, anche Alex Sandro e Denis Zakaria hanno svolto un lavoro individuale. Infatti, entrambi sono reduci da infortuni muscolari e sperano di rientrare quanto prima. Anche nella giornata di domani 26 marzo, la Juventus si ritroverà alla Continassa per allenarsi in una seduta mattutina.

Questione rinnovi

Dopo la fumata nera arrivata per il rinnovo di Paulo Dybala, adesso la Juventus dovrà occuparsi degli altri giocatori in scadenza.

Tra questi ci sarebbe anche Juan Cuadrado che potrebbe accettare la proposta al ribasso che dovrebbe fargli il club bianconero. Dopodiché si tratterà anche per Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Federico Bernardeschi. Anche per questi giocatori ci saranno offerte al ribasso e se non le accetteranno andranno via a parametro zero.