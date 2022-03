Cercasi gol disperatamente. L'Inter da tempo scandaglia il mercato per trovare un bomber che possa garantire tante reti a Simone Inzaghi. Edin Dzeko non basta e così Marotta è sulle tracce di Gianluca Scamacca, giovane centravanti del Sassuolo che piace perché pronto a fare il grande salto in una big dopo essere andato in doppia cifra con il Sassuolo in questo campionato. Il mercato però è imprevedibile, così non ci si può limitare a un solo obiettivo, bisogna allagare la rosa per evitare di rimanere a mani vuote.

Primi contatti tra l'Inter e Haller

Secondo gli ultimi rumors si starebbe scaldando la pista che porta a Sebastian Haller dell'Ajax. Il centravanti sta vivendo una stagione da sogno con 11 gol in Champions League in otto partite e 19 centri in 23 gare nel campionato olandese. È il terminale offensivo che servirebbe al'Inter, forte fisicamente e con tanti gol nelle gambe ed è per questo che secondo gli ultimi rumors Marotta e Ausilio si sarebbero già mossi incontrando gli agenti del giocatore.

Una chiacchierata per cercare di avvicinarsi all'obiettivo con la possibilità poi di aprire anche un canale con l'Ajax. I lancieri infatti non lo riterrebbero incedibile, anzi, secondo i bene informati avrebbero anche già fissato il prezzo per il cartellino: 35 milioni di euro.

Non poco, ma va detto che la società olandese lo ha pagato 22 milioni (acquisto più importante della storia del club) e quindi se vuole registrare una buona plusvalenza non può scendere.

Chi fa spazio ad Haller nell'Inter?

L'Inter ha così trovato un nuovo nome su cui puntare anche se dovrà battere la concorrenza ad esempio del Borussia Dortmund che vorrebbe Haller per sostituire Haaland in caso di addio del norvegese.

A fare spazio al giocatore della Costa d'Avorio in termini numerici nella rosa dei nerazzurri dovrebbe essere Alexis Sanchez, che sembra ormai giunto al capolinea dell'avventura italiana. Secondo alcuni rumors in uscita ci potrebbe essere anche Lautaro Martinez, anche se in questo caso Beppe Marotta potrebbe cederlo solo se arrivasse un'offerta davvero allettante.

Acquisti e cessioni, l'attacco dell'Inter sembra essere destinato a cambiare pelle la prossima estate, con Sebastian Haller che inizia a scalare posizioni. Le alternative come detto sono Gianluca Scamacca e magari anche Romelu Lukaku, con il belga che inghiottito nella crisi societaria del Chelsea avrebbe già mandato segnali per un graditissimo ritorno a Milano. Ultimo nome è quello di Jonathan David del Lille, lascerà il club francese a fine stagione, assicurano gli esperti, e tra i tanti club interessati, dieci in tutta Europa, ci sarebbe anche l'Inter.