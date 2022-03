La Juventus ha confermato tramite l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene l'addio di Dybala a fine stagione. L'argentino non prolungherà il contratto in scadenza a giugno, con il dirigente bianconero che ha spiegato che tale decisione è arrivata per motivi tecnici. Dybala non è più al centro del progetto sportivo della Juventus dopo l'arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic. La società bianconera in queste settimane dovrà lavorare anche alla situazione contrattuale degli altri giocatori in scadenza a giugno. Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio rischiano come Dybala di lasciare la Juventus a giugno.

Di questi però quello che ha buone possibilità di non prolungare il contratto è il centrocampista italiano, anche perché la Juventus gli vorrebbe offrire un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione rispetto ai 4 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna nella società bianconera. Dovrebbero invece rimanere Cuadrado che Perin e De Sciglio, anche se le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti il colombiano non hanno reso felici i tanti sostenitori della Juventus che vogliono la conferma del terzino.

Il giornalista sportivo Rudy Galetti sul suo profilo di Twitter ha dichiarato che il Tottenham ha contattato l'agente sportivo del colombiano Alessandro Lucci per chiedere informazioni sul giocatore.

Da parte di Cuadrado però ci sarebbe la volontà di prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera.

Il giocatore Cuadrado piace al Tottenham di Conte

'Il Tottenham si è messo in contatto con l'agente sportivo di Cuadrado Alessandro Lucci per ottenere delle informazioni. Il giocatore vuole prolungare il contratto con la Juventus.

In assenza di intesa contrattuale il direttore generale del Tottenham Paratici sarebbe lieto di accogliere il giocatore'. Questo il post su Twitter di Rudy Galetti, che ha confermato l'interesse concreto della società inglese per Cuadrado. D'altronde il tecnico Antonio Conte è un grande estimatore del colombiano, che avrebbe già voluto alla Juventus nella sua esperienza professionale nella società bianconera.

Si attende l'incontro della Juventus con i giocatori in scadenza a giugno. Come dicevamo però quello che sembra vicino all'addio a giugno sembra essere Federico Bernardeschi.

Da decidere anche il futuro professionale di Alvaro Morata

Per gli altri giocatori in scadenza a giugno si parla di un intesa contrattuale con un ingaggio minore rispetto all'attuale stipendio. Solo Cuadrado dovrebbe continuare a guadagnare lo stesso ingaggio, ovvero circa 4 milioni di euro a stagione sottoscrivendo un'intesa contrattuale fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Da valutare il futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a favore della Juventus per circa 35 milioni di euro.