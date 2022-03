La Juventus ripartire nella stagione 2022-2023 da Massimiliano Allegri e non da Paulo Dybala. La conferma è arrivata nel pomeriggio di lunedì 21 marzo, con l'incontro fra il giocatore e la società bianconera che non ha definito il prolungamento di contratto del giocatore. Dybala lascerà a parametro zero la Juventus a giugno, con diverse società interessate al suo ingaggio. Fra queste Barcellona, Atletico Madrid e Inter, con Marotta grande estimatore dell'argentino. I due hanno lavorato insieme alla Juventus, fu proprio l'attuale amministratore delegato dell'Inter ad acquistarlo nel 2015 nella sua esperienza professionale nella società bianconera.

Il mancato prolungamento di contratto di Dybala non dovrebbe però dipendere dalla lite che sarebbe scaturita fra l'argentino e Massimiliano Allegri prima di Juventus-Salernitana. A tal riguardo è stato proprio il tecnico toscano a spiegare il confronto avvenuto prima di Juventus-Salernitana. Massimiliano Allegri ha sottolineato che dopo la pesante eliminazione in Champions League ha voluto compattare la rosa facendo un ritiro fino al match contro la Salernitana. Dybala e Cuadrado in qualità di capitano e vice capitano hanno esposto la volontà di avere qualche ora in più di relax, il tecnico non glie la concesse rivolgendosi a Dybala con un 'Proprio tu Paulo me lo chiedi'

Il tecnico Allegri ha parlato del confronto avuto con Dybala prima di Juventus-Salernitana

'La lite nello spogliatoio?

I giocatori mi avevano fatto una richiesta e io ho detto no di spostare l’allenamento poi hanno capito e sono stati bravi'. Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Salernitana. Il tecnico toscano ha confermato questo confronto, che però non ha definito discussione.

Ha aggiunto: 'Io gli ho spiegato che era meglio stare tutti insieme in ritiro. Non c’è stata nessuna discussione, i giocatori ogni tanto fanno queste richieste, lo sono stato anche io. E poi un po’ di casino ci serve'. Dopo il gol segnato Paulo Dybala ha mandato un cenno d'intesa con Allegri.

Il mercato della Juventus

Sarà un finale di stagione particolare per Paulo Dybala, che dalla stagione 2022-2023 non giocherà più con la Juventus.

Un addio atteso dopo gli ultimi mesi, di certo gli atteggiamenti dell'argentino non sono piaciuti alla società bianconera ma non sarebbe questo il motivo per cui il giocatore lascerà la Juventus. L'inaffidabilità fisica del giocatore avrebbe agevolato tutto questo. La società bianconera potrebbe sostituirlo con Niccolò Zaniolo, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro. Altro nome che piace è il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori.