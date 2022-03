La Juventus dopo le vittorie contro la Fiorentina in Coppa Italia e contro lo Spezia in campionato è pronta ad affrontare diversi match importanti. Sabato 12 marzo alle ore 18, allo stadio Marassi, giocherà in campionato contro la Sampdoria, match che precede il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal previsto mercoledì 16 marzo. Successivamente giocherà contro la Salernitana prima del match decisivo per il campionato contro l'Inter previsto ad inizio aprile. Di certo le ultime partite hanno messo in evidenza un gioco non perfetto dei bianconeri, anche se sono arrivati importanti successi.

Fra i più critici Antonio Cassano, che da mesi non si risparmia nelle sue dichiarazioni verso Massimiliano Allegri.

L'ex giocatore e attuale commentatore sportivo a Bobo Tv ha parlato della Juventus e dell'acquisto di Vlahovic, sottolineando che alla punta preferisce Alvaro Morata. Successivamente ha voluto invece criticare il tecnico toscano in merito a diverse scelte fatte sulla formazione titolare della Juventus. Secondo Cassano il motivo per cui Arthur Melo ha perso la nazionale brasiliana è dovuto proprio ad Allegri e al fatto che non lo consideri importante, se non adesso che molti calciatori sono infortunati. Discutibile, secondo l'ex giocatore, anche la decisione di Allegri di preferire Pellegrini ad Alex Sandro.

Cassano ha parlato di Allegri

''Adesso Allegri fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. Alvaro Morata? È un campione, ma fa il terzino. Io scelgo tutta la vita Morata rispetto a Vlahovic. Ad Arthur ha fatto perdere la Nazionale''. Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano in riferimento alle scelte di formazione di Massimiliano Allegri.

Secondo l'ex giocatore il tecnico toscano sta facendo diversi sbagli, fra cui preferire Pellegrini ad Alex Sandro. Per il commentatore sportivo Vlahovic dopo un inizio importante attualmente non è più decisivo. Ha poi aggiunto: ''La fortuna della Juventus è che l'Atalanta ha mille problemi altrimenti non arrivava neanche quarta''.

Cassano ha voluto sottolineare inoltre l'ottimo impatto di Bentancur e Kulusevski al Tottenham, sottolineando come solo con Allegri non potevano giocare titolari nella Juventus, attualmente quarta a +6 sull'Atalanta, che però deve recuperare un match. Una distanza importante anche se i bianconeri a dieci giornate dalla fine possono sperare anche di vincere il campionato. La distanza dal Milan primo attualmente è di 7 punti, è a -5 dall'Inter che deve recuperare un match e a -4 dal Napoli.