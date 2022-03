La Juventus, in queste ore, sta approfittando di un breve periodo di riposo concesso da Massimiliano Allegri. Infatti, oggi 27 marzo, la squadra non si allenerà e i giocatori potranno riposarsi in vista del match contro l'Inter. La ripresa della preparazione è fissata per martedì 29 marzo. Dunque, solo nei prossimi giorni, riprenderanno gli allenamenti in vista della gara contro l'Inter. Da martedì, la Juventus inizierà a ritrovare i primi nazionali. Nel frattempo alla Continassa hanno lavorato i calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive selezioni e tre questi c'era Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino, in questi giorni, vive momenti non troppo facili visto che a fine stagione lascerà il club bianconero. Ma Dybala può contare sull'affetto dei tifosi che nella giornata di ieri 26 marzo hanno affisso uno striscione all'estero del JTC: "Sarai sempre la nostra Joya". In questi giorni, però, per la Juventus è arrivata anche una buona notizia. Infatti, il recupero di Weston McKennie sta procedendo bene e l'americano potrebbe rientrare a fine aprile.

La Juventus recupera gli infortunati

Nelle ultime settimane, la Juventus ha dovuto fare i conti con diversi infortuni. Infatti, Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare a dieci giocatori e la squadra, prima della pausa, ha dovuto stringere i denti.

Adesso, però, molti degli infortunati stanno rientrando e primi a tornare a disposizione saranno Denis Zakaria e Alex Sandro. Ma presto la Juventus potrebbe riabbracciare Weston McKennie. L'americano, lo scorso 22 febbraio, si è rotto il secondo metatarso del piede e per lui la prognosi è di circa due mesi. Il recupero di Weston McKennie sta procedendo al meglio e il giocatore potrebbe rientrare a fine aprile.

Qualora i tempi dovessero essere rispettati, il numero 14 juventino potrebbe giocare le ultime quattro gare di campionato e l'eventuale finale di Coppa Italia.

Anche Vlahovic al JTC

In questi giorni, Dusan Vlahovic ha lasciato la nazionale serba per tornare a Torino. DV7 ha un piccolo fastidio all'inguine e lo staff della Serbia di comune accordo con la Juventus ha deciso che era meglio non rischiare.

Vlahovic è tornato a Torino per allenarsi e il suo obbiettivo è quello di essere a disposizione per la partita del 3 aprile contro l'Inter. La sensazione è che per Vlahovic non sia nulla di grave e contro i nerazzurri dovrebbe guidare l'attacco della Juventus con Alvaro Morata e Paulo Dybala. Inoltre, tra i convocati bianconeri dovrebbe rivedersi Denis Zakaria anche se difficilmente lo svizzero potrà essere titolare. Il numero 28 juventino partirà dalla panchina e eventualmente entrerà a gara in corso.