La Juventus potrebbe definire diversi investimenti a giugno. Molto dipenderà dalla conferma o meno dei giocatori in scadenza. Si parla di Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. Oltre a loro c'è da valutare anche la situazione contrattuale di Alvaro Morata, in prestito fino a giugno dall'Atletico Madrid. La Juventus potrebbe riscattarlo per circa 35 milioni di euro. Somma importante che difficilmente la società bianconera vorrà spendere. Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus vorrebbe offrire circa 20 milioni di euro per l'acquisto del cartellino dello spagnolo, eventualmente potrebbe aggiungere dei bonus.

Molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dalla volontà di diminuire il prezzo di mercato del giocatore. Se non sarà così, la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero per rinforzare il settore avanzato. Va in scadenza di contratto a giugno Alexandre Lacazette: il francese non prolungherà la sua intesa contrattuale con l'Arsenal. Sarebbe un rinforzo gradito anche in considerazione del fatto che è ancora 'giovane' e potrebbe dare un contributo importante alla società bianconera.

La Juve potrebbe ingaggiare Lacazette a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, se non dovesse essere riscattato Alvaro Morata la Juventus potrebbe acquistare Alexandre Lacazette.

Il francese va in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno e arriverebbe a parametro zero. In questa stagione ha disputato fino ad adesso 19 match nel campionato inglese segnando 3 gol e fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Fa Cup e 5 match in Carabao Cup con 2 gol e 1 assist.

Si è parlato di un possibile arrivo alla Juventus di Lacazette a gennaio, alla fine però è rimasto all'Arsenal con la società inglese che ha deciso di cedere Pierre-Emerick Aubameyang, che si è trasferito al Barcellona.

Il mercato della Juventus

La società bianconera potrebbe acquistare un'alternativa a Dusan Vlahovic. Si è parlato in questi giorni di un interesse concreto per Choupo-Moting, calciatore tedesco naturalizzato camerunese del Bayern Monaco.

Da valutare anche il futuro professionale di Moise Kean. La punta italiana dovrà sfruttare questo finale di stagione per guadagnarsi un'eventuale conferma nella stagione 2022-2023. La Juventus ha l'obbligo di riscatto di Kean dall'Everton entro a giugno 2023 ma non avrebbe problemi a trovare società interessate al suo acquisto. Fra queste ci sarebbe il Paris Saint Germain, società in cui ha giocato la punta in prestito nella stagione 2020-2021. Se dovesse partire, la Juventus potrebbe acquistare Raspadori, giocatore del Sassuolo che potrebbe essere venduto per circa 30 milioni di euro.