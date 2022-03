La Juventus è al lavoro in queste settimane per le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno. Sono cinque quelli che rischiano di lasciare la società bianconera a parametro zero a fine stagione. A questi bisogna aggiungere Alvaro Morata, che non è in scadenza ma in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro sul cartellino del giocatore. Somma che sarebbe ritenuta notevole dalla società bianconera che potrebbe offrire circa 20 milioni. Come è noto, la Juventus ha già pagato 10 milioni per il prestito della stagione 2020-2021 e ulteriori 10 milioni di euro per il prestito di quella attuale.

Secondo la stampa spagnola, la società bianconera vorrebbe acquistare anche un altro giocatore dell'Atletico Madrid. Si tratta di Renan Lodi, che non è considerato un titolare dal tecnico Simeone. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni. La società bianconera potrebbe offrire circa 30 milioni di euro per i cartellini dello spagnolo e del brasiliano. Difficilmente l'Atletico Madrid accetterà una somma di 10 milioni per Renan Lodi, potrebbe invece valutare l'offerta di 20 milioni per Alvaro Morata.

Possibile offerta della Juventus da 30 milioni per Renan Lodi e Morata

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe offrire all'Atletico Madrid un totale di 30 milioni di euro per i cartellini di Renan Lodi e Alvaro Morata.

Un'offerta che difficilmente la società spagnola accetterà, anche perché il brasiliano ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. L'Atletico Madrid potrebbe accettare anche 20 milioni di euro come valutazione di mercato del cartellino dello spagnolo, che difficilmente rimarrà all'Atletico se non dovesse essere riscattato dalla Juventus.

Morata era stato vicino al trasferimento al Barcellona a gennaio. Alla fine, la società catalana ha deciso di ingaggiare Aubameyang, che ha sottoscritto un'intesa contrattuale fino a giugno 2025. Di conseguenza, sembra difficile che il Barcellona provi ad acquistare lo spagnolo nel Calciomercato estivo. La possibilità di una conferma alla Juventus è concreta, soprattutto se l'Atletico Madrid decidesse di accettare un'offerta da circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare Morata oltre che Renan Lodi. L'eventuale arrivo del brasiliano agevolerebbe la cessione di Alex Sandro, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e che ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro. Piace a diverse società inglesi.