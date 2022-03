La Juventus ha vinto per 1-0 contro lo Spezia ottenendo 3 punti che consolidato il quarto posto in classifica di Serie A, che rimane l'obiettivo minimo stagionale in campionato.

Delle recenti dichiarazioni di Agnelli intanto lasciano pensare che a breve potrebbe essere lanciata la Superlega, il progetto sportivo sostenuto dal presidente della Juventus, del Barcellona e del Real Madrid potrebbe essere presentato in questi mesi. Anche per questo il massimo dirigente bianconero starebbe lavorando a una Juventus sempre più giovane e di qualità.

Dopo Dusan Vlahovic arrivato a gennaio, la società bianconera potrebbe rinforzare in maniera decisa anche il centrocampo durante il Calciomercato estivo.

Potrebbe arrivare uno dei migliori giovani centrocampisti del calcio europeo. Parliamo di Ryan Gravenberch, in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno 2023 e valutato circa 35 milioni di euro.

Gravenberch potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus durante il calciomercato estivo potrebbe acquistare Ryan Gravenberch. Il centrocampista dell'Ajax va in scadenza di contratto a giugno 2023 e la sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro. Nonostante l'interesse del Real Madrid, la società bianconera potrebbe essere agevolata nell'acquisto del giocatore dagli ottimi rapporti professionali con l'agente sportivo Mino Raiola.

Sarebbe un rinforzo importante, che si aggiungerebbe a Zakaria, arrivato a gennaio, e a Locatelli, che sembra certo della riconferma per la stagione 2022-2023.

Potrebbero invece lasciare Adrien Rabiot e Arthur Melo in caso di offerta importante. Il francese ha un prezzo di mercato di circa 25 milioni di euro, il brasiliano di circa 40 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus proverà anche a rinforzare il settore avanzato durante il calciomercato estivo. Molti degli acquisti dipenderanno però dal futuro professionale di Paulo Dybala e Alvaro Morata. L'argentino incontrerà a giorni la società bianconera per discutere il prolungamento di contratto. In caso di mancata intesa contrattuale lascerà a parametro zero la società bianconera.

Da valutare anche la conferma di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. La Juventus potrebbe riscattarlo se la società spagnola dovesse accettare un'offerta di circa 20 milioni di euro. Come rinforzo potrebbe arrivare Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024.