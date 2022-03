La Juventus , in queste ore, si sta preparando in vista della partita contro il Villarreal. Per questa sfida, Massimiliano Allegri ritroverà Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi . La sensazione è che i primi due possono partire dalla panchina, mentre il numero 20 juventino potrebbe essere la sorpresa di formazione. Anche se Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non si è sbilanciato più di tanto e ha affermato che solo Dusan Vlahovic è certo del posto in attacco. Anche in mezzo al campo non dovrebbero esserci grandi novità, con Manuel Locatelli e Arthur che saranno titolari.

In difesa, invece, potrebbe esserci un dubbio sul terzino sinistro, visto che Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio sono in ballottaggio. Mentre Alex Sandro non sarà della partita per un fastidio al polpaccio.

La Juventus pensa alla UCL

Per la Juventus queste sono ore di grande attesa poiché domani 16 marzo ci sarà la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Battere il Villarreal per i bianconeri significherebbe staccare il pass per i quarti di finale. Per questa partita mancheranno ancora diversi infortunati e Leonardo Bonucci, Denis Zakaria e Alex Sandro saranno out. Oltre a loro ovviamente mancheranno i lungo degenti Kaio Jorge, Federico Chiesa e Weston McKennie . Le notizie positive sono i recuperi di Giorgio Chiellini, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi che potrebbero essere utili a gara in corso.

Per quanto riguarda la formazione, Massimiliano Allegri pensa alla conferma del 4-4-2 e in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa, da destra verso sinistra agiranno Danilo, Daniele Rugani, Matthijs De Ligt e Mattia De Sciglio. Quest'ultimo è preferito su Luca Pellegrini. A centrocampo, le certezze sono Juan Cuadrado, Manuel Locatelli e Arthur.

Insieme a loro ci sarà probabilmente Adrien Rabiot, anche se non è da escludere l'inserimento di Federico Bernardeschi . Mentre in attacco si va verso la conferma di Dusan Vlahovic e Alvaro Morata .

Le parole di Allegri

Domani 16 marzo, la Juventus giocherà una sfida molto importante contro il Villarreal. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa, ha sottolineato quanto sia bello giocare questo tipo di partite: "Marzo è il momento del divertimento.

Da settembre a febbraio devi giocare per divertirti, ora c'è da divertirsi per giocare e vincere". Dunque questo è uno dei momenti più belli della stagione calcistica e la Juventus deve fare di tutto per continuare la sua avventura in Champions League. Massimiliano Allegri ha anche sottolineato che contro il Villarreal sarà un finale visto che ormai il gol in trasferta non vale doppio: "Domani è una finale secca che giochiamo in casa".