Mercoledì 16 marzo alle ore 21 si giocherà Juventus-Villarreal, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 21/22. Il match di andata tra il Sottomarino giallo e la Vecchia Signora, disputato il 22 febbraio all'Estadio de la Ceramica, è terminato col risultato di 1-1: in rete Vlahovic dopo neanche un minuto per i bianconeri e Parejo per la squadra spagnola al minuto 66.

Statistiche: i bianconeri non hanno vinto nessuna degli ultimi sette incontri d'andata degli ottavi di finale nella massima competizione europea (3 pareggi e 4 sconfitte), venendo poi eliminati in quattro delle cinque più recenti.

L'ultima volta in cui la Juventus è approdata ai quarti di finale di Champions League risale alla stagione 18/19, quando la compagine piemontese ebbe la meglio sull'Atletico Madrid.

Juventus, out Chiellini e McKennie

Max Allegri e la sua Juventus si giocheranno una fetta importante della stagione nella gara col Villarreal, in quanto un eventuale passaggio del turno, oltre a rimpinguare le casse societarie, permetterebbe ai bianconeri di restare in lotta su tre fronti.

Per strappare il pass per i quarti di finale, Allegri potrebbe schierare il 4-4-2, con Szczesny in porta. La difesa a quattro potrebbe avere come interpreti iniziali Danilo e Alex Sandro nel ruolo di terzini, mentre de Ligt e Bonucci faranno da scudo in mezzo al reparto.

A centrocampo, invece, i titolari dovrebbero essere Locatelli e Arthur a far da scudo, con Cuadrado e Rabiot che agiranno come esterni. In attacco, invece, probabile spazio al tandem Vlahovic-Morata. Resta in dubbio la presenza di Dybala che, qualora dovesse giocare dal primo minuto al posto di Danilo, farebbe presumibilmente optare l'allenatore per il passaggio al 4-3-3 con Cuadrado che arretrerebbe in difesa.

Non saranno dell'incontro causa infortunio Chiesa, Chiellini, McKennie e Zakaria.

Villarreal, Alberto Moreno fuori per infortunio

Unai Emery e il suo Villarreal affronteranno i bianconeri senza la smania di dover segnare allo Juventus Stadium per passare il turno, in quanto la regola dei gol in trasferta è stata abolita, quindi qualsiasi pareggio nei 90' significherebbe tempi supplementari.

Per impensierire la Vecchia Signora, l'allenatore potrebbe scegliere lo speculare 4-4-2, con Rulli a difesa dei pali. I difensori titolari del 'Submarino Amarillo' saranno, con ogni probabilità, Foyth e Pedrasa come terzini, con Albiol con Pau Torres centrali. La cerniera di centrocampo sarà affidata a Capoue e Parejo a far da filtro, con Chukwueze e Yeremi Pino che faranno le ali. L'attacco, infine, sarà probabilmente affidato a Lo Celso e Danjuma.

Salterà la gara Alberto Moreno per infortunio, mentre saranno da valutare le condizioni fisiche di Alcacer, Pena e Gerard Moreno.

Probabili formazioni del match

Le probabili formazioni di Juventus-Villarreal:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo (Dybala), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Rabiot, Locatelli, Arthur, Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

Villarreal (4-4-2): Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Emery.