La Juventus potrebbe confermarsi come una delle società più attive sul mercato anche durante il Calciomercato estivo. Dopo gli arrivi a gennaio di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe rinforzarsi ulteriormente effettuando almeno cinque acquisti. Potrebbero arrivare un difensore centrale, un terzino, due centrocampisti ed una punta. Dopo tre stagioni, la società bianconera potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno e che ha già giocato nella Juventus dal 2012 al 2016.

Anni importanti quelli del francese, nei quali si è affermato come uno dei migliori centrocampisti europei. Non è un caso che il Manchester United abbia speso più di 100 milioni di euro per acquistarlo. Del centrocampista ha parlato di recente anche Giorgio Chiellini. In un'intervista, il difensore ha dichiarato che Pogba è il LeBron James del calcio e che rimase sorpreso dalla qualità del francese quando arrivò alla Juventus nel 2012. Nella prima settimana di allenamenti dimostrò subito di essere un grande giocatore. Chiellini si è detto sorpreso dal fatto che non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità nelle ultime stagioni al Manchester United.

Il difensore Giorgio Chiellini ha parlato di Pogba

'Pogba è il LeBron James del calcio. Quando l’ho visto nella prima settimana di allenamento ho detto: 'Cosa? Non è reale!'. Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini in riferimento a Paul Pogba, i due sono stati compagni di squadra alla Juventus dal 2012 al 2016 prima che il francese decidesse di ritornare al Manchester United.

Anni difficili in Inghilterra, in cui non è riuscito a dimostrare di essere uno dei migliori centrocampisti europei. Non lo ha aiutato anche il difficile momento dal punto di vista dei risultati della società inglese e i tanti cambiamenti in panchina nelle ultime stagioni. Il difensore della Juventus ha aggiunto: 'Mi aspettavo di incontrare un buon giocatore, ma ho anche pensato che se non gioca per lo United non può essere un top.

Ma invece lo era'. Chiellini si è detto dispiaciuto del fatto che il centrocampista francese non è riuscito a dimostrare di essere un grande giocatore al Manchester United.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe decidere di trasferirsi alla Juventus a giugno. Molto dipenderà però dalla volontà della società bianconera di investire sull'ingaggio del francese. Attualmente guadagna circa 14 milioni di euro, sembra difficile che la società bianconera possa garantirgli una somma del genere. Per questo si parla di una possibile offerta da 9 milioni di euro più bonus per il giocatore fino a giugno 2025.