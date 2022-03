La Juventus negli ultimi mesi ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro con il settore giovanile, con tanti giocatori che si sono messi in evidenza nelle rispettive nazionali. Basti pensare a Fabio Miretti e a Giuseppe Leone nell'Italia Under 19 ma anche alla convocazione nella nazionale maggiore dei vari Dragusin con la Romania e Chibozo con il Benin. Anche il commissario tecnico della nazionale italiana Under 21 Nicolato si è affidato a giovani bianconeri, si parla di Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella, titolari nella vittoria dell'Under 21 contro la Bosnia con gol proprio del centrocampista attualmente in prestito al Genoa.

Il classe 2001 sarebbe potuto arrivare in anticipo alla Juventus già a gennaio ma alla fine è rimasto nella società ligure. Dalla preparazione estiva sarà un nuovo giocatore della società bianconera anche se potrebbe essere inserito in qualche scambio di mercato. Alcune recenti notizie di mercato confermano la possibilità che Rovella possa essere offerto alla Lazio per arrivare a Luis Alberto, centrocampista della Lazio valutato circa 40 milioni di euro.

Il centrocampista Rovella potrebbe essere offerto alla Lazio per Luis Alberto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Nicolò Rovella per l'acquisto di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe essere ceduto a fine stagione per cercare di monetizzare il più possibile da una sua partenza.

Inoltre lo spagnolo ha avuto non poche problematiche nell'adattarsi al gioco di Sarri anche se negli ultimi match il tecnico toscano lo ha schierato titolare. Luis Alberto garantirebbe qualità al centrocampo bianconero, oltre al fatto che ha dimostrato in queste stagioni di essere incisivo nelle verticalizzazioni per il settore avanzato.

Per quanto riguarda Rovella, Allegri lo valuterà da vicino a luglio per decidere l'eventualità di una sua cessione o di una conferma per la stagione 2022-2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di acquistare soprattutto giovani anche nel Calciomercato estivo con qualche eccezione. A tal riguardo potrebbero arrivare Jorginho a centrocampo, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma potrebbe essere acquistato per circa 40 milioni di euro. Si valuta anche Giacomo Raspadori come rinforzo: la punta del Sassuolo nel match fra Turchia e Italia ha dimostrato di essere un giocatore importante segnando due gol decisivi per la vittoria da parte della squadra di Mancini.