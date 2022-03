Si è da poco concluso all'Anfield Road di Liverpool il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Inter sul risultato di 0-1, con gol vittoria messo a segno da Lautaro Martinez al 62'. Ai quarti di finale, dunque, si qualificano i Reds, mentre i nerazzurri adesso si dedicheranno alla Coppa Italia, con la semifinale di ritorno da giocare contro il Milan il 20 aprile, e allo scudetto, essendo secondi in classifica proprio dietro i rossoneri, pur dovendo recuperare una partita.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si schiera con il 3-5-2 solito.

In attacco Alexis Sanchez è preferito a Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Sulla fascia sinistra torna Ivan Perisic, a riposo contro la Salernitana, con Dumfries a destra. In mezzo al campo, invece, ci sono Vidal al posto dello squalificato Barella, Brozovic, Calhanoglu. Jurgen Klopp si affida al 4-3-3, con Firmino out. Il tridente d'attacco è formato da Salah, Diogo Jota e Mané. In mezzo spazio a Jones, Fabinho e Thiago Alcantara.

Nel primo tempo l'Inter tiene bene il campo e spesso esce bene partendo da dietro anche se, proprio come successo nel primo tempo, manca sempre l'ultimo passaggio. L'occasione più clamorosa, però, ce l'ha il Liverpool, che colpisce la traversa con Matip, che svetta di testa ma la fortuna aiuta i nerazzurri.

Nel finale è la squadra di Simone Inzaghi a sfiorare il vantaggio con Hakan Calhanoglu, che ci prova su punizione ma Alisson salva il risultato.

Nel secondo tempo il Liverpool colpisce un palo con Salah verso il 55' ma è l'Inter a trovare il jolly con Lautaro Martinez, che conclude di esterno destro dai 25-30 metri, con la palla che si infila all'incrocio dei pali.

I nerazzurri sognano l'impresa, ma dopo un minuto arriva l'espulsione di Sanchez per doppia ammonizione che spegne le speranze. Il Liverpool gestisce e colpisce un altro palo sempre con Salah. Finisce 0-1.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Sembra paradossale, ma non viene mai impegnato dagli avversari.

Skriniar 7: Solita prestazione eccellente, prova anche a dare una mano in avanti pur avendo un cliente ostico come Mané.

De Vrij 6,5: Una partita da vecchio De Vrij, che non si vedeva da qualche settimana.

Bastoni 7: Bene sia in fase difensiva che di impostazione, prova anche ad uscire palla al piede per creare superiorità.

Dumfries 5,5: La nota stonata del primo tempo, soffre in fase difensiva e non incide davanti.

Vidal 4,5: L'unica cosa buona è il salvataggio nel finale, ma per il resto è sempre in ritardo o poco preciso negli appoggi.

Brozovic 7: Giganteggia a centrocampo, tiene in ansia i tifosi con il problema fisico che lo costringe a lasciare il campo.

Calhanoglu 6,5: Buona prestazione anche del turco, che sfiora il vantaggio su punizione nel primo tempo.

Perisic 6,5: Gli manca spesso l'ultimo passaggio nel primo tempo, ma per uno che corre per tutta la fascia non si può pretendere sempre la precisione.

Lautaro 7: Nel primo tempo abbastanza opaco, ma nella ripresa trova un eurogol che fa sperare l'Inter.

Sanchez 6: Ci mette tanto impegno e sacrificio, anche in fase di pressing, peccato per il cartellino rosso proprio per quell'eccesso di foga.