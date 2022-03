Da qualche mese a questa parte il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha avuto un calo di rendimento: il capitano nerazzurro ha giocato più di 500 partite in Serie A e ha 37 anni, alcuni errori gravi li ha fatti anche nel finale della scorsa stagione. In questo campionato l'Inter ha la seconda miglior difesa del campionato, dietro soltanto a quella del Napoli, ma ha un problema con il portiere sloveno, che sembra ben lontano dai grandi livelli del passato.

Proprio per questo già da diverse settimane l'Inter ha trovato l'accordo con il portiere André Onana in scadenza con l’Ajax, destinato a diventare la prima scelta di Simone Inzaghi fra i pali.

Il futuro di Samir invece è ancora un punto interrogativo, e per ora il rinnovo del contratto ancora non è arrivato. Qualora il portiere sloveno non dovesse rinnovare, il piano B di Marotta potrebbe essere quello di virare su Salvatore Sirigu del Genoa. Il portiere della nazionale italiana andrà in scadenza con il club ligure il prossimo 30 giugno.

Sirigu potrebbe trasferirsi all'Inter

Salvatore Sirigu, arrivato al Genoa la scorsa estate da svincolato, sarebbe entrato nel mirino dell'Inter che dopo essersi assicurata le prestazioni di Andrè Onana a parametro zero potrebbe modificare interamente il proprio reparto fra i pali, affidando il ruolo di vice proprio all'ex Torino. L'operazione è però condizionata all'eventuale mancato rinnovo di Samir Handanovic.

Con l'arrivo dell'attuale estremo difensore dell'Ajax, infatti, la lunga esperienza in nerazzurro dello sloveno potrebbe concludersi a fine stagione

Lo scorso gennaio Sirigu ha superato la soglia dei 35 anni. Nonostante l’età, però, il portiere del Genoa sta comunque dimostrando le sue ottime doti e i suoi grandi riflessi, salvando in diverse occasioni persino la squadra da risultati severi e da sconfitte pesanti.

L’estremo difensore rossoblù fin ora ha disputato 30 gare in questa stagione, non perdendo così nemmeno una partita, mantenendo la porta inviolata per ben nove occasioni. Sirigu è il secondo portiere della Serie A per numero di parate effettuate. Sono stati 100 i palloni respinti o bloccati dal portiere sardo nelle 30 giornate fin qui disputate.

Davanti a lui c'è solo Guglielmo Vicario, il portiere dell'Empoli, che è a quota 113.

Sirigu potrebbe dunque concludere la carriera in nerazzurro, anche perché il portiere classe 1987 non sembra affatto soddisfatto dell'andamento della squadra ligure, che avrà bisogno di lottare fino alla fine per non retrocedere. Ovviamente se ne discuterà nelle prossime settimane, ma la volontà dell’Inter è quella di affidarsi a un calciatore che ha una buona esperienza internazionale come secondo portiere.

Radu potrebbe lasciare l'Inter

Ionut Radu, con l'arrivo di Andrè Onana e il possibile ingaggio di Salvatore Sirigu - che farebbe il 'secondo' - vedrebbe ulteriormente ridotto il suo spazio. Ed è per questo che l'ipotesi di un suo addio prende sempre più piede.

Radu avrebbe comunicato attraverso l'agente di voler lasciare l'Inter in estate a causa dello scorso impiego. Il giocatore rumeno in questa stagione è sceso in campo in una sola occasione: nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli vinta dai nerazzurri ai supplementari per 3-1. Per Radu, però, bisogna valutare bene le occasioni. L'Inter ha infatti bisogno di fare una cessione che possa economicamente soddisfarla.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, dopo l'interessamento estivo di Verona e Real Sociedad è intenzionato a monetizzare quanto più possibile con il portiere che a bilancio, a fine stagione, residuerà per 4 milioni di euro e ha il contratto in scadenza nel 2024. L'Inter potrebbe inserire il portiere ventiquattrenne come contropartita tecnica nella trattativa per portare a Milano il difensore del Torino Gleison Bremer, obbiettivo di mercato numero uno per rinforzare la difesa nerazzurra.