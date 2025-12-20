Nelle scorse ore l'ex calciatore Daniel Fonseca ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus, sottolineando come il club bianconero dovrebbe puntare ancora su Manuel Locatelli, centrocampista contestato da una grossa fetta del pubblico bianconero, e soprattutto tentare di acquisire Robert Lewandowski.

Fonseca suggerisce: 'Penserei a prendere Lewandowski a parametro zero'

L'ex calciatore uruguaiano Daniel Fonseca è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e parlando della Juventus ha detto: "Io punterei ancora su Locatelli, è il capitano e ha qualità.

Piuttosto mi guarderei intorno in attacco: Vlahovic è infortunato e ha il contratto in scadenza. Fossi nella Juve penserei a Lewandowski a parametro zero, può essere un colpo stile Modric. Il centravanti polacco nell’ultimo decennio è stato un top e il fiuto del gol non si perde".

Fonseca parlando poi del big match fra Juve e Roma - ossia le sue due ex squadre - ha individuato nei bianconeri la squadra maggiormente chiamata a trarre beneficio dalla sfida contro i giallorossi, sottolineando come i padroni di casa, giocando davanti al proprio pubblico, abbiano la necessità di conquistare i tre punti per ridurre il divario in classifica proprio dai rivali di stasera.. A suo avviso, l’attuale campionato si presenta estremamente equilibrato, privo di una formazione dominante, e in una fase ancora lontana dalla sua conclusione: una vittoria consentirebbe infatti alla squadra guidata da Spalletti di riavvicinarsi concretamente al vertice e di rientrare nella corsa al titolo.

Fonseca ha poi espresso apprezzamento per il lavoro di Gasperini, ritenendo che l’allenatore della Roma meriterebbe un rinforzo offensivo di alto profilo nel mercato di gennaio. In questo senso, il profilo di Zirkzee, attualmente al Manchester United, sarebbe a suo giudizio un innesto ideale. Un successo a Torino, accompagnato da un mercato mirato, permetterebbe alla Roma di coltivare ambizioni importanti e di competere fino in fondo per lo Scudetto.

Interpellato sull’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus, Fonseca ha dichiarato di non esserne rimasto sorpreso, ricordando come si tratti di uno dei migliori allenatori italiani. Ha indicato Spalletti, insieme a Conte e Gasperini, come i tecnici che più apprezza nel panorama della Serie A.

In particolare, ha evidenziato la capacità di Spalletti di far esprimere un calcio efficace e organizzato, unita a un temperamento deciso e carismatico che, per certi tratti, gli ricorda Marcello Lippi.

In conclusione, Fonseca ha auspicato che la Juventus proceda quanto prima al rinnovo contrattuale dell’allenatore toscano, ritenendolo il profilo ideale per dare continuità tecnica e aprire un nuovo ciclo vincente.

Lewandowski, un contratto che scadrà fra sei mesi

La possibile candidatura di Lewandowski per la Juventus non sarebbe del tutto campata in aria: il forte centravanti polacco vedrà infatti il suo contratto con il Barcellona scadere al termine della stagione in corso e da quello che filtra, entrambe le parti non avrebbero la volontà di continuare insieme.