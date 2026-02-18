Nel post-partita di Galatasaray-Juve che ha visto i padroni di casa vincere per 5-2 sugli ospiti, i tifosi bianconeri hanno criticato tutta la squadra messa in campo da Luciano Spalletti. Per l'ennesima volta anche Michele Di Gregorio è stato deriso, al punto da essere paragonato da una sedia.

Di Gregorio offeso dai tifosi bianconeri

Il massimo difensore della Juventus è finito nuovamente al centro delle polemiche per la prestazione considerata insufficiente contro il Galatasaray. Su X, diversi tifosi bianconeri hanno paragonato Michele Di Gregorio ad una sedia: "È il portiere più scarso della storia della Juve, di partita in partita è sempre più evidente. Non si può andare avanti così". Un tifoso ha rincarato la dose: "Di Gregorio è una sedia incredibile".

Un altro ha aggiunto: "Di Gregorio-Cabal-Gatti, già sapevo come sarebbe andata a finire". Un utente ha invece affermato: "L'unica cosa che salvo della serata è la maglia eccezionale indossata da Di Gregorio". Un utente ha definito "inutile" il massimo difensore juventino tra i pali, mentre un altro ha chiesto con sarcasmo: "Non riesco ancora a capire come sia possibile che siamo passati da Buffon e Szczęsny a Di Gregorio e Perin". Un tifoso ha commentato: "Quando a settembre dicevo che Di Gregorio era un mediocre, mi prendevano per matto". "Mi fanno schifo in tanti di questa rosa, davvero tanti ma il ribrezzo che provo verso Di Gregorio è qualcosa di mistico. Pensavo che non avrei mai dovuto preoccuparmi del portiere nella mia carriera da tifoso Juve", ha invece concluso un tifoso bianconero.

Champions League: passaggio del turno compromesso per la Juve

La partita dei play off tra Galatasaray-Juve ha visto i padroni di casa andare subito a segno con Gabriel Sara al 15'. Un minuto dopo Koompmeiners ha portato la Juve in parità per poi siglare la doppietta al 32' del primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra turca ha trovato il pari con Noa Lang e al 60' era passata in vantaggio grazie alla rete di Sanchez. A complicare la rimonta per la squadra di Luciano Spalletti ci ha pensato Cabal che al 69' è stato espulso per somma di ammonizioni. Al 75' Noa Lang ha siglata la sua doppietta personale, mentre all'86' Boey ha firmato la manita.