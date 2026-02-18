Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, si è recato al J Medical per sottoporsi ad accertamenti strumentali. Il giocatore ha accusato un fastidio muscolare durante il primo tempo della gara di Champions League contro il Galatasaray. Il tecnico Luciano Spalletti ha commentato: “È da valutare, può darsi abbia dei problemi”.

Tempistiche e contesto

L’esito degli esami è previsto nel corso della giornata. La Juventus e Bremer attendono con ansia notizie in vista dei prossimi impegni: tra sabato 21 febbraio e domenica primo marzo i bianconeri affronteranno due scontri diretti per il quarto posto in campionato, contro il Como allo Stadium e contro la Roma nella Capitale.

A questi si aggiunge la gara di ritorno dei play-off di Champions League contro il Galatasaray, in programma mercoledì 25.

Implicazioni per la squadra

Un eventuale problema muscolare, se confermato, potrebbe condizionare la presenza di Bremer nei prossimi impegni decisivi. La Juventus dovrà valutare attentamente i tempi di recupero del difensore brasiliano, considerando l’importanza delle sfide imminenti sia in campionato sia in Europa.

Possibile diagnosi

Si teme un problema ai flessori della coscia, che potrebbe escludere Bremer dalla partita contro il Como. Le condizioni del giocatore saranno chiarite non appena saranno disponibili gli esiti degli esami strumentali.