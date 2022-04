La Juventus sfiderà il Cagliari sabato 9 aprile alle ore 20:45 in terra sarda nella 32esima giornata di campionato. La squadra di Allegri dovrà cercare di riscattare la disfatta all'Allianz Stadium contro l'Inter, nonostante l'ottima prestazione dei bianconeri. E' mancata sicuramente la precisione delle punte ma sul risultato finale hanno pesato anche le decisioni discutibili dell'arbitro Irrati, che non ha sanzionato con il contributo della Var un fallo in area di rigore di Bastoni su Zakaria, punendolo con una punizione fuori area. Episodio che ha fatto discutere anche nel post match, con tante polemiche sui social.

La partita ha lasciato anche degli strascichi per quanto riguarda le squalifiche di due giocatori bianconeri, che non potranno giocare contro il Cagliari. Parliamo di Mattia De Sciglio e Alvaro Morata, che non ci saranno contro i sardi. Allegri non potrà contare su Locatelli, che rimarrà fermo probabilmente per tutto il mese di aprile. Potrebbero essere schierati titolari Zakaria, Arthur Melo e Dybala. Per quanto riguarda il Cagliari invece, non ci saranno lo squalificato Grassi e gli infortunati Ceppitelli e Strootman. Per il resto il tecnico Mazzarri dovrebbe poter schierare la miglior formazione.

Il tecnico Mazzari dovrebbe affidarsi a Pereiro a supporto di Joao Pedro

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzari dovrebbe schierare il 3-5-2 con Cragno, i tre difensori centrali dovrebbero essere Goldaniga, Lovato e Carboni.

Centrocampo a cinque con Bellanova sulla fascia destra, Baselli, Marin e Deiola centrali e Dalbert sulla fascia sinistra. Pereiro dovrebbe giocare a supporto di Joao Pedro, l'uruguaiano dovrebbe essere preferito a Keita, Dalbert a Lykogiannis e Carboni al posto di Altare.

Allegri dovrebbe schierare Dybala a supporto di Vlahovic

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Szczesny, Danilo terzino destro, de Ligt e Chiellini difensori centrali e Alex Sandro terzino sinistro. A centrocampo sulla fascia destra dovrebbe giocare Cuadrado, centrali Zakaria e Arthur Melo e Rabiot sulla fascia sinistra.

Dybala dovrebbe giocare nel settore avanzato insieme a Dusan Vlahovic. Alex Sandro dovrebbe essere preferito a Pellegrini e Arthur Melo a Moise Kean.

Le probabili formazioni di Cagliari e Juventus

Cagliari (3-5-2): Cragno - Goldaniga, Lovato, Carboni - Bellanova, Baselli, Marin, Deiola, Dalbert - Pereiro, Joao Pedro. Allenatore Walter Mazzari.

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Zakaria, Arthur Melo, Rabiot - Dybala, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.