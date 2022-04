Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, con acquisti mirati e funzionali al suo gioco. È questo l'obiettivo dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato, per accontentare l'allenatore nerazzurro, così da ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche nella prossima stagione.

Il rebus in casa interista è legato al possibile addio di Lautaro Martinez. Il Toro è nel mirino di diversi top club europei, e con un'offerta adeguata potrebbe salutare Milano e i colori nerazzurri. Per questo, l'Inter sta sondando diversi profili che possano sostituire il dieci argentino.

Tra i profili sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Beto, attaccante dell'Udinese, uno dei grandi protagonisti della formazione di Cioffi e autore di 11 reti in Serie A.

L'attaccante friulano rappresenta un'alternativa ai vari Scamacca e Nunez che sarebbero la prima scelta in caso di addio di Lautaro. Se per Scamacca, si parla di un'operazione da 40 milioni di euro, i costi per un'eventuale trattativa per Beto non sarebbero così elevati: infatti, l'Udinese valuta il suo numero nove 25-30 milioni di euro.

Oltre alla questione Lautaro, molto delle scelte nerazzurre dipenderanno anche dalla possibile permanenza di Alexis Sanchez: il Nino Maravilla sarebbe infatti nel mirino di squadre importanti come Marisiglia e Lazio, e potrebbe così lasciare l'Inter per ritornare a essere protagonista e giocare con maggiore continuità.

Inter, interesse del Torino per Dimarco

Non solo acquisti. In casa Inter si lavora anche per le possibili cessioni, che potrebbero avvenire nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Tra i calciatori che potrebbero lasciare Milano ci sarebbe anche Federico Dimarco che in questa seconda parte di campionato è finito nel dimenticatoio e sta giocando con meno continuità.

Per questo, il futuro dell'ex esterno del Verona potrebbe essere lontano dall'Inter.

Sul terzino nerazzurro ci sarebbe il forte interesse del Torino di Ivan Juric che lo ha allenato e soprattutto valorizzato durante la sua esperienza sulla panchina del Verona. Dimarco potrebbe essere la contropartita che potrebbe sbloccare la trattativa per Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino che sarebbe l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter.

Infatti, il patron granata Urbano Cairo non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il suo totem difensivo, ma con l'inserimento di Dimarco nella trattativa, la situazione potrebbe cambiare con l'Inter che potrebbe così abbassare le pretese del Torino. Le prime mosse di mercato dei nerazzurri sono iniziate.