Questa sera, 5 aprile, alle ore 21 Manchester City e Atletico Madrid si sfideranno nell'andata dei quarti di finale di Champions League, all'Etihad Stadium di Manchester. Il ritorno è previsto mercoledì 13 aprile, allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. A infiammare la viglia sono state le parole dei due allenatori, grandi protagonisti della sfida e anime delle loro rispettive squadre.

Le parole di Guardiola

Il tecnico catalano ha inizialmente elogiato il lavoro del Cholo Simeone: 'L'Atletico è molto più offensivo di quanto crediate, sanno sempre cosa fare e per noi sarà dura.

Vogliamo davvero vincere la Champions, faremo di tutto per riuscirci'. Dopodiché ha ironizzato sulle sue tradizionali rivoluzioni tattiche prima dei grandi match europei: 'Anche stanotte cercherò nuovi schemi, preparerò una nuova strategia e giocheremo in 12!'.

La risposta di Simeone

La risposta di Simeone non si è fatta attendere: 'Sarà una grandissima partita. Loro sono tra i più forti al mondo, noi cercheremo di mandare la partita là dove sappiamo fare male' Riguardo alla battuta di Guardiola ha aggiunto: 'In dodici in campo? A noi non lo permetterebbero, al City forse sì'.

Il cammino in Champions del City

Il City arriva a questo quarto di finale dopo aver vinto senza grandi difficoltà il suo girone, composto da PSG (una vittoria e una sconfitta contro i parigini), Lipsia e Brugge.

Tutto facile agli ottavi, dove ha eliminato in scioltezza lo Sporting Lisbona: netto 5-0 all'andata in Portogallo (primo tempo chiuso già 4-0), e ritorno tranquillo finito 0-0.

Il cammino in Champions dell'Atletico Madrid

Più complicato invece il percorso degli spagnoli già nei gironi: la squadra di Simeone infatti si trovava nel girone di ferro con Liverpool, Milan e Porto.

Nel primo match pareggio con i portoghesi, poi vittoria col Milan alla seconda partita e poi addirittura tre sconfitte di fila, le due sfide con il Liverpool e poi a Madrid con il Milan. Qualificazione raggiunta solo all'ultima giornata grazie alla vittoria sul Porto e alla contemporanea sconfitta del Milan ad Anfiled. Agli ottavi poi altra sfida da brividi, il Manchester United di Cristiano Ronaldo, eliminato a Old Trafford grazie al gol di Renan Lodi (andata finita 1-1 a Madrid).

La probabili formazioni di Manchester City-Atletico Madrid

Manchester City: Ederson; Cancelo, Laporte, Stones, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola

Indisponibili: Ruben Dias (infortunio), Walker (squalificato)

Diffidati: Cancelo, De Bruyne, Gabriel Jesus

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Reinildo; Renan Lodi, Koke, Kondogbia, Lemar; Griezmann, Joao Felix. All. Simeone

Indisponibili: Gimenez (infortunio, è in dubbio) Carrasco (squalificato)

Diffidati: Joao Felix, Hector Herrera, Kondogbia, Llorente, Suarez, Reinildo

Dove vederla in Tv e streaming

La partita, fischio d'inizio alle ore 21, sarà visibile in chiaro su Canale 5, e in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Mentre per gli abbonati a Sky sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport e in streaming su Sky Go.