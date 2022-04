Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. È questa l'intenzione dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore nerazzurro, così da recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione, sia in Italia che in Europa.

Inter, nel mirino ci sarebbe Kostic

Il mercato nerazzurro gira attorno alla possibile conferma di Ivan Perisic. L'esterno croato sarebbe orientato verso il rinnovo contrattuale, ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Ecco perché, la dirigenza interista sta monitorando altri profili per le corsie esterne, in caso di mancato accordo con Perisic.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Filip Kostic, esterno serbo in forza all'Eintracht di Francoforte, che già nella precedente sessione di Calciomercato era stato vicino al passaggio in Serie A, con Lazio e Roma interessate alle sue prestazioni.

Il club tedesco chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del serbo e battere la concorrenza degli altri club interessati al classe 92. L'Inter aspetta Perisic ma intanto si guarda attorno.

Coppa Italia, Inter-Milan: 3-0, nerazzurri volano in finale

Oltre alle vicende di calciomercato, l'Inter agguanta la finale di Coppa Italia grazie ad un super Lautaro Martinez.

Nella semifinale di ritorno, i nerazzurri di Inzaghi battono 3-0 il Milan grazie alla doppietta del Toro ed alla rete nel finale di Robin Gosens. Un successo meritato per la compagine interista, che aspetta la vincente della sfida tra Juventus e Fiorentina.

La partita si incanala subito sui binari giusti per la formazione di Inzaghi, che passa subito in vantaggio con Lautaro Martinez, che sfrutta l'errore di Tomori e firma l'1-0; secondo centro consecutivo per il dieci argentino dopo la rete in campionato contro lo Spezia.

Il Milan prova a reagire e ci prova con Leao, la cui conclusione viene deviata da Handanovic. I rossoneri Pioli sfiorano il pari con Kessie, la cui conclusione viene salvata sulla linea da Perisic; sul ribaltamento di fronte arriva il 2-0 ancora con Lautaro che su assist di Correa, firma il 2-0 che chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, l'Inter controlla gli attacchi del Milan e nel finale, chiude i giochi con la rete di Robin Gosens, che rifinisce una grande azione di Brozovic e Vidal, siglando il definitivo 3-0 che regala la qualificazione agli uomini di Simone Inzaghi.

Una vittoria importante, in vista anche del rush finale in campionato, con i nerazzurri che nella prossima sfida sfideranno la Roma del grande ex Josè Mourinho, in uno snodo fondamentale per le sorti dello Scudetto.