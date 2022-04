Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Mario Pasalic, che vorrebbe lasciare l'Atalanta visto che la Dea rischia di restare fuori dall'Europa che conta la prossima stagione. Su di lui potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato, visto che c'è da segnalare l'interesse sia dell'Inter che del Milan, alla ricerca di rinforzi importanti in mezzo al campo. I nerazzurri, infatti, rivoluzioneranno le alternative a centrocampo, mentre i rossoneri cercano un sostituto all'altezza di Franck Kessié, che andrà via a parametro zero essendo in scadenza di contratto.

Anche la Roma cercherà rinforzi in mezzo al campo la prossima estate e i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Weston McKennie. Il centrocampista americano, infatti, potrebbe essere ceduto dalla Juventus per fare cassa.

Inter e Milan su Pasalic

L'Inter pare pronta a rivoluzionare il centrocampo la prossima estate, visto che sono in uscita sia Vecino che Arturo Vidal, e ci sono da valutare le posizioni di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Si cercano rinforzi che possano garantire un buon numero di gol, cosa che è mancata all'interno del reparto, eccezion fatta per Hakan Calhanoglu, e per questo motivo nel mirino sarebbe finito Mario Pasalic. Il centrocampista croato, nonostante l'annata deludente dell'Atalanta, ha messo a segno nove reti e collezionato sei assist in 31 partite di campionato.

Numeri importanti, nonostante le presenze del giocatore siano in parte subentrando a partita in corso. L'Inter, però, non è la sola ad essere interessata, visto che su di lui c'è anche l'interesse del Milan, che perdere sicuramente Franck Kessié in scadenza di contratto.

Il classe 1995 ha una valutazione importante, tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la Dea non ha chiuso le porte all'inserimento di una contropartita tecnica.

L'Inter vorrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Sensi e Gagliardini, valutati tra i 10 e i 12 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe offrire uno tra Saelemaekers e Junior Messias. Starà al club di Percassi decidere quale proposta possa essere congrua per sedersi a trattare.

Roma su McKennie

Anche la Roma è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo da regalare a José Mourinho.

I giallorossi avrebbero messo gli occhi su Weston McKennie, che la Juventus ritiene cedibile per fare cassa la prossima estate. Il centrocampista americano ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico di troppo ma è valutato comunque 20 milioni di euro dai bianconeri. Juve che, comunque, vorrebbe intavolare o uno scambio alla pari con Bryan Cristante, o inserire McKennie come contropartita per arrivare a Nicolò Zaniolo più conguaglio a favore della Roma stessa.