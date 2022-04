La Juventus, per rafforzare la difesa del prossimo anno, avrebbe messo nel mirino Milan Skriniar, stopper classe '95 dell'Inter e Sergio Reguilon, laterale sinistro spagnolo classe '96 del Tottenham.

La Juventus vorrebbe sostituire Chiellini con un degno erede, osservato Milan Skriniar

La Juventus nella prossima stagione dovrà quasi certamente sopperire a diversi cambiamenti nel reparto difensivo. Giorgio Chiellini potrebbe infatti lasciare i bianconeri per concludere la carriera in MLS, mentre anche Alex Sandro potrebbe essere ceduto.

Ecco perché Cherubini starebbe sondando il terreno per diversi profili nel reparto arretrato.

Stando alle ultime indiscrezioni, le due nuove idee del direttore sportivo risulterebbero essere Milan Skriniar, stopper slovacco in forza all'Inter e Sergio Reguilon, laterale mancino del Tottenham.

Per quello che concerne il centrale Skriniar, il club piemontese vedrebbe nel classe '95 un'occasione doppia, in quanto rafforzerebbe la propria linea difensiva, depotenziando allo stesso tempo quella di una diretta rivale. Inoltre la Juve, potrebbe fare leva sulla necessità del club nerazzurro di dover cedere almeno un top player in estate per migliorare la propria situazione economica. Inoltre, alcune indiscrezioni vogliono Marotta vicino a siglare un accordo definitivo per portare a Milano Gleison Bremer, centrale brasiliano in uscita dal Torino.

Questo, di conseguenza, toglierebbe spazio a uno dei tre difensori che la squadra nerazzurra schiera da diverse stagioni.

Per tutti i motivi sopra elencate dunque, la Juventus starebbe pensando a Milan Skriniar, ma va anche sottolineato che l'affare è piuttosto complicato, sia per la cifra elevata che l'Inter vorrebbe ricavare dalla cessione dello slovacco, sia perché non è affatto detto che il giocatore voglia trasferirsi proprio a una delle squadre storicamente rivali dei nerazzurri.

Sergio Reguilon sulla sinistra la nuova idea della Juventus

Sergio Reguilon, fluidificante sinistro classe '96 in forza al Tottenham di Antonio Conte, potrebbe lasciare la compagine inglese. Gli "Spurs" secondo la stampa spagnola, non sarebbero troppo soddisfatti del suo percorso in terra britannica e dopo averlo acquistato dal Real Madrid per 30 milioni nel 2022, vorrebbero cederlo nella prossima sessione estiva di Calciomercato per una cifra vicina ai 25-28 milioni di euro. Stando a quanto riportato, tra le squadre interessate vi sarebbe pure la Juventus.

I bianconeri potrebbero anche inserire nell'affare Reguilon lo stesso Alex Sandro, dato in uscita da Torino.