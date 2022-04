Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose ed avrebbero individuato i profili congeniali ai rispettivi progetti tecnici. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista in vista dei possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino, mentre i bianconeri penserebbero addirittura a Milan Skriniar e Sergej Milinkovic-Savic per puntare al titolo nel prossimo anno e puntellare centrocampo e difesa.

Possibile scambio tra Pinamonti e Kostic

Secondo le ultime indiscrezioni, il club presieduto dagli Zhang potrebbe intavolare una trattativa che prevederebbe uno scambio alla pari con il Francoforte.

Gli indiziati sarebbero Andrea Pinamonti e Filip Kostic. Il serbo piacerebbe come idea a tutta fascia se Ivan Perisic dovesse decidere di non rinnovare il suo contratto mentre l'attuale attaccante dell'Empoli, in prestito in Toscana dal club milanese, sarebbe da settimane seguito dai tedeschi che lo vorrebbero al centro dell'attacco. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 15 milioni di euro ma Pinamonti potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio nelle operazioni che l'Inter vorrebbe intavolare per Bremer del Torino e Scamacca del Sassuolo.

Idea Dumfries per Ancelotti

L'Inter avrebbe poi bisogno di una mezzala di qualità e sarebbe da tempo sulle tracce di Dani Ceballos, che piacerebbe molto anche al Milan.

I contatti tra nerazzurri e Blancos potrebbero aprirsi perché Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino Denzel Dumfries, ritenuto un ottimo rinforzo per la corsia di destra del Real madrid. Difficilmente, i nerazzurri accetteranno uno scambio alla pari in quanto la valutazione dell'olandese sarebbe di circa 40 milioni di euro mentre quella dell'ex Arsenal di circa 20 milioni.

Inoltre, il contratto di Ceballos scade nel 2023 e, se non dovesse, rinnovare potrebbe svincolarsi a parametro zero nel prossimo anno.

La Juventus sogna Skriniar e Milinkovic Savic

La Juventus guarderebbe in casa Inter per puntellare la difesa. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto informazioni per Milan Skriniar in vista del possibile addio al calcio di Giorgio Chiellini.

Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023 ma difficilmente accetterà la destinazione bianconera perché molto fedele al progetto di Simone Inzaghi.

La società presieduta dagli Agnelli sarebbe interessata ad acquistare le prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro ma i dirigenti torinesi potrebbero inserire i cartellini di Daniele Rugani e Weston Mckennie per abbassare le pretese economiche.della Lazio di Claudio Lotito. Entrambi sarebbero profili molto graditi a Maurizio Sarri ( che ha già lavorato con Rugani) e la trattativa potrebbe entrare nel vivo durante la prossima estate.