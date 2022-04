La Juventus in vista della prossima stagione avrebbe messo nel mirino Serge Gnabry, esterno tedesco classe '95 che nel 2023 andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco

Gnabry il nome nuovo per la Juventus

La Juventus in vista del Calciomercato per la prossima stagione deve effettuare un cambio generazionale in difesa, acquisire nuovi centrocampisti e in attacco rimpiazzare Paulo Dybala, che lascerà il capoluogo piemontese per trovare fortuna altrove, impoverendo significativamente sul piano tecnico il reparto offensivo della Vecchia Signora.

Cherubini sarebbe dunque alla ricerca di un degno sostituto dell'argentino, ossia di un elemento che possa garantire estro e una quantità di gol accettabile per un esterno o seconda punta. Diversi i nomi che stanno rimbalzando tra le mura della Continassa e il profilo nuovo sul quale la Juventus potrebbe puntare, sarebbe quello di Serge David Gnabry. Il calciatore tedesco, che quest'anno sta vivendo una stagione di assoluto livello con 37 partite giocate, 14 gol e 10 assist all'attivo, andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco nel prossimo 2023. Il classe '95 a soli 26 anni ha già vinto molto in Germania e vorrebbe assicurarsi un ingaggio degno del suo livello.

L'allenatore Julian Nagelsmann, guida tecnica della compagine bavarese, in una recente intervista ha detto di lui: "Ha tutto ciò di cui ha bisogno per piacere a un allenatore.

Alla fine, è una questione di trattativa tra il club e il giocatore, ma sono sicuro che lo sistemeremo. Mi piacerebbe tenerlo".

In tutto questo, il Bayern Monaco sa che per convincere Gnabry a rimanere, dovrà renderlo uno dei calciatori più pagati della rosa. Le ferree regole che il club tedesco si impone però cozzerebbero con le richieste del giocatore.

La società tedesca potrebbe dunque essere costretta a cederlo già in questa estate per non perdere la possibilità di monetizzare. La Juventus, che avrebbe un occhio di riguardo per i calciatori in procinto di andare in scadenza di contratto, potrebbe a sua volta, lanciare l'assalto al ventiseienne di Stoccarda, cercando di proporre nella prossima finestra estiva di calciomercato al Bayern Monaco, l'offerta per prestito (che poi diventerebbe obbligo di riscatto a determinate condizioni). Su Gnabry, ci sarebbero anche le attenzioni di Real Madrid e Liverpool.

La Juventus non si vorrebbe fermare a un unico obiettivo, circola ad esempio il nome di Joao Felix dell'Atletico Madrid.