Questo martedì 5 aprile, alle ore 21, all’Estadio da Luz di Lisbona va in scena Benfica-Liverpool, match d’andata dei quarti di finale della Champions League. La gara di ritorno è in programma a campi invertiti mercoledì 13 aprile.

Come si è qualificato il Benfica

Il Benfica, dopo aver superato [VIDEO] nelle qualificazioni Spartak Mosca e PSV Eindhoven e aver chiuso il Gruppo E della fase a gironi alle spalle del Bayern Monaco ma davanti al Barcellona, si è guadagnato l’accesso ai quarti di finale della Champions League eliminando negli ottavi di finale l’Ajax.

Nella sfida d’andata la squadra lusitana ha conseguito un pareggio interno per 2-2 rimontando per due volte gli avversari. In quella di ritorno la formazione di Nelson Verissimo (promosso a fine 2021 alla guida del club al posto dell’esonerato Jorge Jesus) è andata a imporsi alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam per 1-0 grazie a un colpo di testa di Darwin Núñez sugli sviluppi di una punizione di Grimaldo valutata in malo modo da Onana in uscita.

Il bilancio del Benfica nelle otto gare disputate nella competizione ufficiale è di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Le Aquile hanno sin qui realizzato dieci reti (4 Núñez, 2 Gilberto e Yaremchuk, 1 João Mário e Rafa Silva) subendone undici.

In cinque occasioni il complesso portoghese è riuscito a mantenere la propria porta inviolata.

Come è arrivato ai quarti il Liverpool

Il Liverpool, dopo aver vinto a punteggio pieno il Gruppo B della fase a gironi davanti all’Atletico Madrid, è approdato ai quarti di finale della massima rassegna calcistica continentale estromettendo negli ottavi di finale l’Inter.

I Reds hanno espugnato il Meazza per 2-0 nel match d’andata in virtù delle reti messe a segno nell’ultimo quarto d’ora da Roberto Firmino e Mohamed Salah. In quella di ritorno la compagine diretta da Jürgen Klopp ha visto chiudersi a sette la striscia iniziale di successi nel torneo rimediando ad Anfield Road una sconfitta interna per 1-0 senza conseguenze per la qualificazione.

Il Liverpool è andato sin qui a bersaglio 19 volte. Ai centri di Salah (8 gol), Firmino (3), Mané (2), Henderson, Diogo Jota, Keita, Origi, Thiago Alcántara (una ciascuno) va aggiunto l’autogol del rossonero Tomori. La squadra inglese ha evitato d’incassare reti in tre circostanze.

Il momento attuale delle due contendenti

Il Benfica, battuto in trasferta dal Braga per 3-2 nel campionato portoghese, non è riuscito ad allungare a otto la serie di risultati utili consecutivi nella Liga Portugal. Un ko che ha ridotto al lumicino le speranze di qualificazione diretta delle Aquile alla prossima Champions League. La squadra di Nelson Verissimo si ritrova, infatti, a sei turni dal termine del torneo al terzo posto con dieci lunghezze di ritardo dai rivali cittadini dello Sporting.

Il Liverpool ha invece inanellato la decima vittoria consecutiva in Premier League prevalendo in casa sul Watford per 2-0. I Reds, a otto giornate dalla conclusione del campionato, sono secondi a un solo punto di distanza dalla capolista Manchester City.

I precedenti

Il bilancio dei cinque precedenti disputati in terra lusitana tra Benfica e Liverpool [VIDEO] è favorevole alle Aquile uscite vincitrici in tre occasioni a fronte delle due degli avversari. L’ultimo confronto diretto andato in scena a Lisbona è legato alla gara d’andata dei quarti di finale di Europa League disputata il primo aprile 2010: la squadra portoghese, in superiorità numerica dal 30’ per l’espulsione di Babel, s’impose per 2-1 ribaltando con una doppietta dal dischetto di Cardozo (59’ e 79’) l’iniziale vantaggio ospite siglato da Agger (9’).

Benfica-Liverpool: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della partita:

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, João Mário; Darwin, Ramos, Rafa Silva. All.: Verissimo.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Mané, Luis Diaz. All. Klopp.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Esp).